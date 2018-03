Pelusso: "El Junior es un equipo de alto nivel"

Google Plus

Mario Meza May

El entrenador uruguayo, Gerardo Pelusso en rueda de prensa de este martes dio a conocer sus impresiones sobre la actualidad del equipo y su próximo compromiso ante el Atlético Junior. Pelusso destacó que su equipo es muy importante mantener la disciplina y evitar las expulsiones. "Cada equipo que tiene un expulsado se le abre más el camino, la disciplina es para tenerla en cuenta. Hay 17 reglas que hay que cumplirla", aclaró.

En cuanto al rival del próximo viernes, sobre el ambiente y el rival manifestó: "El partido es a las 8 de la noche, no tenemos excusa de ningún tipo, no hay mejor hora para jugar en Barranquilla", luego agregó: "Ellos tienen 30 jugadores de primer nivel, hay que esperar el equipo que ellos pongan".

En cuanto a la continuidad del trabajo de su equipo, el entrenador oriental indicó: "Estoy pensando y analizando, la base del equipo viene teniendo una solidez. El otro día la única variante fue la de Pérez por Aguilar, tengo dos jugadores como ellos dos, bienvenido a ese problema".

El charrúa dio importancia al trabajo que cumple todos en el trabajo defensivo. "Con la respuesta que ha tenido el equipo en el plano defensivo, estoy contento con el trabajo que hace Sand, Mosquera y Delgado, el mérito es de todo el equipo que trabaja en función defensiva cuando no tenemos el balón".

Rescató que Junior no es un rival fácil y que lo que sucedió ante Palmeiras fue un espejismo. "El único partido que decepcionó fue el partido ante Palmeiras, si te enfrentas un equipo brasilero de primer nivel y tienes un expulsado al minuto 8 es imposible ganarle. El Junior es un equipo que viene jugando en alto nivel, ese partido es un espejismo".

Por último, Pelusso tuvo un pequeño entredicho con un periodista, el estratega verdiblanco pide que no confunda a la hinchada. Sobre ese punto aseguró: "Prefiere el resultado, cuál resultado, el cuarto gol del otro día, yo no he visto que lo pasen como lo deberían pasar, si fuera el cuadro de Guardiola lo hubieran pasado en todo el mundo. La saca el arquero, la tocaran 20 veces y la metió uno debajo del arco, que más espectáculo que ese tienes que ir a ver ballet".