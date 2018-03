Jorge Da Silva: "Si las cosas no salen bien, la culpa es mía"

Este jueves, 8 de marzo, América intentará retornar a la senda del triunfo y avanzar a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Los rojos parten con ventaja en esta serie, pues derrotaron a los halcones 0-1 en territorio argentino, con gol de Cristian Martínez. No obstante, el conjunto vallecaucano enlaza dos derrotas en el torneo local.

Polilla, que ante Defensa y Justicia cumplirá 20 partidos al frente de los diablos rojos, aseguró que la interna del equipo está bien y que el partido de esta noche puede servir como envión anímico para que el plantel recobre la confianza y eleve el nivel futbolístico.

¿Crisis en el equipo? "No creo que estemos en crisis. Tuvimos dos resultados negativos frente a dos equipos que son muy fuertes; son los dos últimos campeones del fútbol colombiano, y jugamos de visitantes. En teoría, no fueron dos resultados que asombraron: podían suceder. Lógicamente, nosotros somos un equipo grande y no podemos quedarnos en esto, tenemos que reaccionar rápido".

Defensa y Justicia. "Es un equipo con muy buen manejo de pelota, que le apuesta a una salida limpia desde el fondo, que tiene mucha movilidad en ataque, que llega con mucha gente a zona ofensiva. No ha sido muy efectivo, por todo lo que genera, pero es un equipo de mucho cuidado".

En el Pascual Guerrero, 'Polilla' ha dirigido 9 compromisos como timonel del América. El técnico 'charrúa' sumó 6 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Estrategia para ganar. "Tenemos que hacer un partido muy concentrado en defensa, muy ordenado en todas las líneas y, lógicamente, salir a buscar el gol que nos dé cierta tranquilidad".

Onceno titular. "Todavía no lo tengo definido, pero probablemente vayan a haber variantes (con respecto al partido ante Millonarios)".

Premios. "Ese es un tema que maneja el grupo de los jugadores con los dirigentes, yo no participo. Sé que había algunas diferencias, pero no podemos justificar el tema futbolístico con el tema económico. Nosotros estamos muy a gusto acá. América ha cumplido en lo posible con todo lo que se ha solicitado".

Nivel del plantel. "Creo que estamos dramatizando mucho, yo soy consciente y soy autocrítico: el equipo no ha jugado bien y hemos cometido errores que no pueden pasar, pero hace 20 días atrás el equipo era muy bueno, los jugadores eran buenos, los refuerzos eran buenos; el equipo jugaba bien y tenía ritmo… Hoy (el conjunto escarlata) está muy malo. Creo que ni tanto ni tan poco. Debemos tener los pies sobre la tierra, tenemos un equipo competitivo, con defectos y virtudes".

Responsabilidad de los resultados. "El responsable directo soy yo. Si las cosas no salen bien, la culpa es mía; los jugadores tienen que jugar tranquilos. No hemos cambiado nada. Simplemente no hemos tenido el mismo rendimiento ni colectiva ni individualmente y, lógicamente, cuando no juegas bien, lo más probable es que pierdas".

Planteamiento defensivo. "Después del partido se ve todo diferente. Como les dije a los jugadores en el entretiempo (ante Millonarios): si pudiera hacer 7 u 8 cambios, haría 7 u 8 cambios, porque el rendimiento general fue muy bajo. Fueron pocos los jugadores que tuvieron un rendimiento acorde o similar al que pueden dar. Pero, si vos planteás un partido y antes de los diez minutos recibís un gol de la forma en que nosotros lo recibimos, todo lo que habías planificado se viene abajo".

Carlos Lizarazo. "Recién esta semana vino trabajando de forma normal. Se está recuperando de una lesión importante, tuvo muy poco trabajo en la pretemporada. No estaba para alternarlo en un partido de alto nivel como el que teníamos (contra Millonarios)".

Críticas. "Es normal. No me molestan, porque uno crece de la crítica, siempre y cuando sea bien intencionada, pero hace 20 días, después del partido contra Patriotas, donde América ganó con autoridad, todo mundo hablaba bien, que era un equipo completo y que generaba muchas situaciones de gol. Perdimos dos partidos y parece que todo es un desastre. Ni una cosa ni la otra".