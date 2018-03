Jorge Da Silva: "Si mañana me doy cuenta que yo soy el problema, soy el primero en irme"

El América de Cali se sigue hundiendo en una crisis futbolística y de resultados, pues lleva tres partidos consecutivos perdidos y mostrando un paupérrimo juego colectivo e individual. Esta noche quedó eliminado de la Copa CONMEBOL Sudamericana, su fugaz paso por la competencia internacional se vio frenada por Defensa y Justicia, equipo que fue superior en ambos partidos y que lo venció 3 a 0 en el Pascual Guerrero.

Tras la decepcionante derrota del conjunto escarlata, Jorge Da Silva atendió a los medios de comunicación e hizo un análisis de lo sucedido: "Lógicamente, estamos muy dolidos y avergonzados porque tuvimos un mal partido y defraudamos un poco a la gente que nos acompañó y estuvo alentando a lo largo del partido, pero estamos en un momento muy difícil, en el cual tenemos que estar más unidos que nunca para revertir este momento lo antes posible".

Asimismo, el timonel rojo respaldó a sus jugadores e insistió en seguir trabajando para mejorar la situación por la que atraviesa el equipo: "No queda otra, este es el plantel que va a defender al América durando todo este torneo y tenemos que seguir trabajando, duplicando esfuerzos para encontrar esa reacción lo antes posible".

Sobre una posible salida de la escuadra americana, el charrúa aseguró que sigue creyendo en el proyecto que él inició el año pasado, con el que salvó al América del descenso y disputó las semifinales: "No he pensado absolutamente nada, yo vine en un momento muy complicado al club, sigo creyendo en el trabajo y en los jugadores, lógicamente que ahora hay que mejorar algunas cosas, pero por mi cabeza no ha pasado nada".

No obstante, el nacido en Montevideo culminó con unas palabras bastantes controversiales: "Si mañana me doy cuenta que yo soy el problema, soy el primero en irme, yo vine al América a ayudar y voy a seguir hasta que los jugadores me demuestren que no hay reacción".

El cuadro de la Sultana del Valle no viene bien anímicamente y esto se ha evidenciado en los últimos partidos, sobre todo en el encuentro disputado hoy en el Pascual Guerrero, ante esto el Polilla aseguró que: "Regalamos los primeros 15 minutos hasta que recibimos el gol, después el equipo reaccionó y tuvimos algunas opciones y a partir del segundo gol no tuvimos respuesta, ni futbolística ni anímica, que eso es lo que más me preocupa, porque vos podes perder pero dejando otra imagen en la cancha".

Por último, Jorge Da Silva le deja un mensaje a la hinchada del América que ha criticado el rendimiento del equipo escarlata en los últimos partidos: "Yo no creo que el equipo no corra ni meta, nos está faltando carácter, ideas y respuestas, entonces debemos que buscarlas y está en nuestra responsabilidad encontrarlas".

Después de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana, el América debe que enfocarse en la Liga Águila, en la que tendrá que visitar a Jaguares de Córdoba el próximo jueves, 15 de marzo.