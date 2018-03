Gerardo Pelusso: "Si se pierde un partido no hay nadie que quede satisfecho"

El entrenador Gerardo Pelusso en rueda de prensa reconoce que a pesar del buen partido de su equipo, no sale contento con la derrota. Según el uruguayo fue vital que el Cali no fue efectivo con las opciones de gol que tuvo y sumado a esto la entrada de Luis Díaz fue determinante para el resultado final.

"Ese no sé qué le pasó a Cali no lo entiendo muy bien, jugamos frente a un gran equipo que en su campo tiene un juego muy fuerte. En cuanto a las situaciones de gol no tuvimos las que veníamos generando, pero si las contabilizamos creo que estamos muy parejos con Junior. Yo contabilice tres jugadas de gol, contra dos de Junior, la más clara de gol la tuvimos nosotros comenzando el segundo tiempo cuando estábamos 1-1. Fue un partido muy parejo ante un gran rival con dos armas diferentes".

Al profesor Gerardo Pelusso se le crítico por sus cambios, principalmente el cambio de Aguilar por Pérez. El timonel verdiblanco aseguró que el cambio de Aguilar fue obligado y no táctico. "El cambio fue obligado por lesión. Cuando pasó el primer tiempo Abel tenía una carga muscular, tratamos de ver como se desarrollaba el segundo tiempo y cómo iba a reaccionar. El cambio fue obligado y no fue un tema táctico", advirtió Pelusso.

El DT azucarero no saldría satisfecho luego de este partido y contrario a esto expresó: "La palabra satisfecho no es la correcta. Si se pierde un partido no hay nadie que quede satisfecho. Nosotros nos pusimos rápidamente en ventaja y al final terminaron ellos empatando el partido. En un cambio que me parece que tuvo influencia en el desarrollo del encuentro, con el ingreso de Díaz dio otra cosa que tenía, cuando ingresó Díaz fue otro partido y fue un acierto de mi colega. El ingreso de Díaz le dio más apertura por izquierda y más velocidad", concluyó.