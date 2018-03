Fecha 7 de la Liga Águila: Once Caldas sigue liderando y Junior completó su resurección

Terminó una nueva fecha del Torneo Apertura 2018 en Colombia. Once Caldas venció al Medellín y lidera la tabla de posiciones por tercera jornada consecutiva, misma cantidad de juegos que lleva el 'poderoso' perdiendo y misma cantidad de fechas que lleva ganando el Junior de Barranquilla que venció al Cali en el Metropolitano. Nacional se afianza como co-líder después de haber derrotado a Jaguares. Santa Fe ganó sobre la hora y Millonarios perdió ante Rionegro Águilas que sigue siendo fuerte en su nido. Bucaramanga volvió a caer después de dos fechas gracias a un polémico penal que se dio a favor de Patriotas. El único empate de la fecha se firmó en Itagüí con Leones y Atlético Huila, que fue el único visitante que sumó al menos un punto. Quedará pendiente el juego entre América y Alianza Petrolera.

Los jugadores con más anotaciones en la jornada fueron fue Arbey Díaz de La Equidad, que con su doblete contribuyó en la goleada 4-0 sobre Boyacá Chicó, que sigue sin levantar cabeza con el fantasma de la B encima y Humberto Osorio Botello de Rionegro, que con sus dos tantos hizo volar a las Águilas en su juego ante Millonarios.

Resultados

Martes 6 de marzo

Leones FC 0 - Atlético Huila 0

Estadio: Metropolitano Ditaires, Itagüí.

Árbitro: Never Manjarrés (Montería).

La Equidad 4 - Boyacá Chicó 0

Goles: 1-0, min. 6, Mariano Vázquez. 2-0, min. 12, Stalin Motta. 3-0, min. 58, Arbey Díaz. 4-0, min. 85, Arbey Díaz.

Estadio: Metropolitano de Techo, Bogotá.

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

Miércoles 7 de marzo

Once Caldas 3 - Independiente Medellín 2

Goles: 1-0, min. 21, Andrés Álvarez. 1-1, min. 57, Germán Cano (P). 1-2, min. 59, Juan F. Caicedo. 2-2, min. 61, Sergio López. 3-2, min. 74, Yesus Cabrera.

Estadio: Palogrande, Manizales.

Árbitro: Luis Sánchez (Valle).

Atlético Nacional 1 - Jaguares de Córdoba 0

Gol: 1-0, min. 62, Andrés Rentería.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

Jueves 8 de marzo

Patriotas Boyacá 1 - Atlético Bucaramanga 0

Gol: 1-0, min. 31, Diego Álvarez (P).

Estadio: La Independencia, Tunja.

Árbitro: Carlos Betancur (Valle).

Independiente Sana Fe 1 - Deportivo Pasto 0

Gol: 1-0, min. 88, Armando Vargas.

Estadio: Nemesio Camacho (El Campín), Bogotá.

Árbitro: Diego Escalante (Antioquia).

Deportes Tolima 2 - Envigado 1

Goles: 0-1, min. 17, Camilo Mancilla. 1-1, min. 59, Sebastián Villa (P). 2-1, min. 83, José Erik Correa.

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Árbitro: Heider Castro (Cesar)

Rionegro Águilas 3 - Millonarios 1

Goles: 1-0, min. 32, Humberto O. Botello. 1-1, min. 38, Jhon Duque. 2-1, min. 54, Leandro Velásquez. 3-1, min. 71, Humberto O. Botello.

Estadio: Alberto Grisales, Rionegro.

Árbitro: Ricardo García (Santander).

Viernes 9 de marzo

Junior de Barranquilla 2 - Deportivo Cali 1

Goles: 0-1, min. 10, Didier Delgado. 1-1, min. 36, Teófilo Gutiérrez. 2-1, min. 64, Luis Carlos Ruiz.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla.

Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ PTS GF DG GFV GCV 1 Once Caldas 7 16 13 7 4 4 2 Atlético Nacional 7 16 9 4 5 5 3 Patriotas Boyacá 7 13 8 3 2 3 4 Independiente Medellín 7 12 11 2 4 6 5 Junior de Barranquilla 6 12 6 1 2 4 6 Atlético Huila 7 11 5 0 0 4 7 Rionegro Águilas 7 11 7 -1 2 7 8 Deportivo Cali 7 10 12 7 2 5 9 La Equidad 7 9 6 2 1 4 10 Envigado 6 8 5 1 1 3 11 Deportes Tolima 7 8 7 -1 2 4 12 Atlético Bucaramanga 7 8 5 -1 1 2 13 Millonarios 7 8 7 -2 2 7 14 Jaguares de Córdoba 7 8 3 -4 0 7 15 Leones FC 7 7 6 -1 3 4 16 América de Cali 5 7 6 -1 3 6 17 Alianza Petrolera 6 7 6 -2 2 5 18 Independiente Santa Fe 6 6 6 0 1 4 19 Deportivo Pasto 7 6 4 -3 1 6 20 Boyacá Chicó 7 2 5 -11 0 9

Próxima fecha

Martes 13 de marzo

Boyacá Chicó vs Leones

Independiente Medellín vs La Equidad

Miércoles 14 de marzo

Deportivo Pasto vs Patriotas Boyacá

Envigado vs Independiente Santa Fe

Deportivo Cali vs Once Caldas

Jueves 15 de marzo

Rionegro Águilas vs Junior de Barranquilla

Jaguares de Córdoba vs América de Cali

Jueves 22 de marzo

Millonarios vs Alianza Petrolera

Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Por definir

Atlético Huila vs Deportes Tolima