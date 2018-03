Vladimir Hernández: "Contento porque estoy llegando al gol que es lo más importante"

Google Plus

Vladimir Hernández es uno de los refuerzos más acertados en los últimos semestres de Nacional, el atacante ha sabido acoplarse al ritmo del equipo y al compromiso que implica estar en la institución. Acerca del partido que se afrontará el miércoles en torneo internacional declaró "Esta Libertadores es muy complicada, están todos los equipos prácticamente la han ganado, es mucho más fuerte este año, va a ser linda, va a ser difícil, pero nosotros estamos preparados y esperamos poder ganarla que es el objetivo".

Sobre el rival tienen claro que no será fácil generar opciones de gol debido a la sólida defensa del equipo contrario "Los equipos ecuatorianos siempre son fuertes, son físicos, es una liga que es así y ahora en Libertadores es un aliciente más y nosotros debemos estar preparados para todo". Además, no restó méritos a los contrincantes a pesar de los resultados poco favorecedores en el torneo local ecuatoriano "Si está en la Libertadores es porque hizo las cosas bien, porque tienen un gran grupo, pero nosotros también estamos mentalizados que no hay equipo fácil, todos los equipos van a ser duros".

Acerca del planteamiento que se tiene para afrontar el encuentro afirmó que la transición en la zona de ataque debe ser rápida "Yo creo que va a ser importante la movilidad a pesar que hemos visto muy poco, quizás hoy o mañana tengamos la posibilidad de ver más vídeos de Delfín. Pero sabemos que va a ser un partido duro, un partido apretado, hay que tener paciencia para poder encontrar los espacios" además de asegurar que la pelota quieta puede ser determinante, por lo que se han entrenado los cobros en esta semana.

También manifestó la importancia de cumplir con los goles y la presión que generan los hinchas para obtener buenos resultados "La hinchada siempre quiere que uno salga a arrollar y pueda ganar por 4 o 5 goles, uno también quiere hacerlo pero a veces son equipos duros, equipos que se cierran muy bien y se complica el partido".

Finalmente se refirió a las cualidades de su compañero Rafael Delgado, con quien ha encontrado una asociación por la banda izquierda para lograr un buen ataque "Fue uno de los últimos jugadores que llegó y se ha ido afianzando en el equipo, yo creo que tiene un gran nivel, es un jugador que te aporta en marca y te ayuda también al ataque, creo que es importante y nos hemos complementado bien por la banda".