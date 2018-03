Previa Envigado vs Santa Fe: Duelo de necesitados

Google Plus

Avanza cada vez más la fase de todos contra todos en la Liga Águila 2018-1 y nos vamos acercando a la mitad del calendario. Los equipos que aspiren a conseguir un cupo entre los ocho mejores, deben desde el comienzo procurar sumar la mayor cantidad de puntos posibles, para no estar luego haciendo cuentas y apurados para intentar lograr el objetivo.

Este jueves en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado, se enfrentan dos equipos necesitados del triunfo. Tanto el local Envigado FC como el visitante Independiente Santa Fe, están urgidos de la victoria pues su inicio de campaña en liga no ha sido el más satisfactorio y los puntos que se dejen de sumar en estas jornadas, podrían estar haciendo falta al final. Por eso, para los dos rivales en contienda es indispensable buscar ganar y así estar ya más cómodos en la tabla. Veremos si hay un ganador.

Difícil momento

El equipo 'cardenal' no atraviesa por su mejor momento. Actualmente ocupa el puesto 18 en la tabla con 6 unidades (eso si, aclarando que tiene un partido pendiente), pero, más allá de eso, su desempeño futbolístico no ha sido el mejor y la hinchada "albi-roja" está molesta e inconforme con ello y con el manejo dado al equipo en el último tiempo. Pero, aún no hay nada perdido para el 'león', que sigue vivo tanto en Liga como Libertadores y por eso es imperioso el triunfo en territorio antioqueño.

De cara a este partido, el conjunto santafereño tendrá una novedad importante en su nómina y es la no presencia del goleador Wilson Morelo, quien padece una sobrecarga muscular y el cuerpo técnico decidió, por prevención, no convocarlo en esta ocasión y guardarlo para el juego ante Huila del próximo fin de semana en El Campín. Por otra parte, Sebastián Salazar no fue convocado y el juvenil Daniel Valdelamar ha sido llamado en su lugar. De la misma manera el juvenil Herrera nuevamente integra la lista de convocados y se constituye en una opción interesante.

Así las cosas, una posible formación inicialista de Santa Fe para enfrentar a Envigado, sería con: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Rubén Bentancourt y Jhon Pajoy.

El "expreso" quiere encarrilarse nuevamente y empezar a cosechar además de resultados un mejor nivel futbolístico. En frente, un rival que también está ávido de victoria. Puede resultar un partido interesante. Los dirigidos por Gregorio Pérez deben dar lo mejor de si en aras de buscar ese triunfo que caería de maravilla en las aspiraciones 'cardenales'. No hay que dar más ventajas y empezar a cuadrar caja; esta es la mejor oportunidad para hacerlo.

Posible titular de Envigado

Una posible formación de Envigado para enfrentar a Santa Fe, sería con: Jefferson Martínez; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez, Daniel Londoño; George Saunders, Diego Moreno, Duván Vergara, Nicolás Giraldo; Michael López y Carlos Rojas.

El juego será dirigido por el árbitro Luis Sánchez del Valle y usted podrá seguir el minuto a minuto a través de VAVEL.com.