Ismael Rescalvo: “Era fundamental sumar tres puntos y cortar la racha”

Ismael Rescalvo dio un balance positivo luego de la victoria del Deportivo Independiente Medellín 1 – 0 frente a la Equidad. Encuentro en el que destacó el nivel defensivo del equipo y el hecho de volver a mantener el arco en cero y cortar la seguidilla de 3 derrotas en la Liga Águila.

“Por encima de todo era fundamental sumar 3 puntos y cortar la racha. Para mí fue un buen partido a nivel defensivo, buscamos siempre ganar de una manera y no siempre el partido sale como uno quiere pero, mantuvimos una buena defensa y sacamos el arco en cero; además conseguimos que el rival, con la posesión, no tuviera opciones de gol. Sumar quince en la octava jornada es un número importante”. Fue el análisis principal del técnico del DIM.

De acuerdo con el análisis y las palabras del director técnico, el Medellín “pudo haber sacado el primer tiempo por lo menos con 3 anotaciones”, sin embargo hay diferentes momentos que pueden cambiar el partido.

En medio de sus declaraciones, el técnico fue cuestionado en cuanto a 3 puntos importantes que marcaron diferencia en el encuentro; el primero fue el hecho de no contar con un hombre diez dentro del campo de juego, a lo que Rescalvo menciona que “el hecho de tener un 10 no te va a determinar que realices mejor los contraataques”.

El segundo fue la manera en cómo evalúa la participación de Yulián Anchico en el equipo, jugador a quien consideró que a pesar de no haber podido terminar el partido supo manejar muy bien su experiencia, con él se presentaron 2 centros laterales muy peligrosos . Pese a que el jugador presentó calambres y no pudo finalizar el encuentro, Ismael Rescalvo cree que podrá contar con él para el partido del próximo sábado frente a Leones.

Y el tercer punto fue si antes de salir Anchico iba a sacar a Didier Moreno, pero Rescalvo aseguró que ese no sería el cambio y que: “El cambio no era Didier él estaba haciendo un muy buen partido, en los partidos de Manizales y este no ha cometido ningún error, con él hemos trabajado en ser más equilibrados en el espacio del medio y ha hecho lo que le hemos pedido y si él se equivoca me equivoco yo porque la habré dado una mala indicación”.

Entre otras cosas, el técnico reflexionó sobre el comportamiento de la afición: “No entiendo como en momentos importantes del partido podemos silbar a jugadores, que vean el partido y cuando se acabe que se manifiesten como quieran y es totalmente respetable. Pero durante el partido, un partido tan importante, escuchar incomodidades entorno a los jugadores no es fácil y los jugadores a veces lo acusan. Muchas veces en lugar de estar ayudando, estamos perjudicando al jugador y hay jugadores que tienen que crecer todavía con carácter y jerarquía porque muchos todavía no han jugado en equipos grandes y estamos esperando que adquieran esa jerarquía dentro del Medellín”.

Finalmente Ismael Rescalvo expresó lo que para él significa jugar bien al fútbol, que es llevar a cabo un planteamiento y su conclusión fue: Uno de los objetivos era mantener la portería en cero. “El equipo mantuvo la cabeza fría y madurez para dejar la portería en cero y sumar puntos importantes”.