Cantillo citado por Pékerman

Víctor Cantillo recibe con alegría su primera convocatoria a la selección Colombia de mayores, de buen rendimiento en Junior es una de las grandes novedades para la gira de amistosos en Europa ante la selección de Francia y Australia.

El nacido en Rio Frio (Magdalena), ha pasado por Atlético Nacional, Depor FC, Leones, Deportivo Pasto y ahora con un gran presente en el Atlético Junior. Sobre su convocatoria, el volante manifestó en el programa El Alargue de Caracol: "Estoy en busca de una oportunidad, espero poder aportar mi granito de arena y lograr tener la oportunidad de seguir siendo convocado a la selección Colombia. Creo que debo intentar hacer mi fútbol con normalidad y también aportar con humildad y mucho sacrificio".

Su convocatoria a la tricolor ha sido fruto del trabajo y el apoyo que ha recibido en su club. En cuanto al apoyo de su actual entrenador agradeció el apoyo del profesor Alexis Mendoza. "El apoyo del profesor Alexis Mendoza ha sido muy bueno, venía golpeado en el tobillo, decidió no arriesgarme y me ha guardado bien para ir a la selección Colombia".

Cantillo aclaró que no le pesa no haber sido parte de procesos en los seleccionados juveniles de Colombia. El mediocampista así lo expresó: "Nunca he sido parte de selecciones menores, ni en el Atlántico, ni Magdalena, ni Antioquia. Creo que en algunos casos no es necesario hacer todo el proceso con selecciones".

Por último, el magdalenense manifestó que sus compañeros de equipo le han felicitado y le han aconsejado para su entrada en la selección. "Teófilo y Chará me dijeron que fuera con mucha tranquilidad y que haga mi fútbol como lo hago en Junior".

El volante de 23 años, viajará este sábado a las 3 de la tarde vía Barranquilla- Bogotá- Paris, para reunirse con el resto del equipo el día domingo.