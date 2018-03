Deportes Tolima su segunda victoria en línea

Google Plus

El Deportes Tolima recibe este sábado en su estadio al necesitado Boyacá Chicó, este juego es válido por la fecha nueve de la Liga Águila, la hora pactada para el inicio de este compromiso es a las 5:30. Los locales van en busca de su segunda victoria consecutiva como local, que les permita ingresar a los puestos de privilegio del torneo.

Los dirigidos por Alberto Gamero vienen con un alza motivacional, tras derrotar en la fecha 7 como local al Envigado FC, cabe recordar que el Deportes Tolima no juego en la fecha 8 con Atlético Huila, porque los ‘Opitas’ que oficializarían como local no encontraron un estadio alterno al de la ciudad de Ibagué, por reglamento de la Dimayor este compromiso no se llevó acabo en el estadio Manuel Murillo Toro por el fair play.

Con algunas variantes en la lista de convocados, Alberto Gamero definió los 18 jugadores que harán parte del compromiso del día sábado. El retorno del capitán Fainer Torijano y Marco Pérez, son los más llamativos. Para este compromiso se podría tener variantes tanto en el onceno inicialista, como en el esquema de juego. Durante la semana se probaron diferentes jugadores y estilos de juego, lo que más llama la atención es la posible titularidad de dos delanteros 9 en la nómina inicialista, como lo son José Erick Correa y Ángelo Rodríguez.

La posible nomina para este compromiso es: en el arco Joel Silva, en la zaga defensiva estarían Juan Arboleda, Sergio Mosquera, Luis Payares y Danovis Banguero, en la zona de contención Rafael Robayo y Rafael Carrascal, por las bandas el joven Sebastián Villa y el venezolano Yohandry Orozco y en punta estarían Erick Correa y el sanandresano Ángelo rodríguez, quienes alternarían como pivot para confundir a los defensas de los ‘Ajedrezados’.

Con una hipotética victoria el Deportes Tolima llegaría a 11 puntos alcanzando al octavo quien es Atlético Huila, pero teniendo en cuenta que los ‘opitas’ todavía no juegan su partido correspondiente de esta fecha y que también se tiene un juego aplazado entre estos dos equipos.

Los convocados:

Arqueros:

Joel Silva Luis Montero

Defensas:

Fainer Torijano Sergio Mosquera Luis Payares Juan Guillermo Arboleda Danovis Banguero

Volantes:

Rafael Robayo Rafael Carrascal Cleider Alzate Carlos Rentería Yohandry Orozco Omar Albornoz Sebastián Villa

Delanteros:

Robín Ramírez Marco Pérez José Erik Correa Ángelo Rodríguez