Con más dudas que certezas, América se impuso 2-1 frente a Bucaramanga

Un Pascual Guerrero prácticamente vacío fue el escenario en donde diablos rojos midieron fuerzas contra los leopardos de Bucaramanga, en el duelo que cerraba la fecha 9 del FPC. Ambos equipos llegaban urgidos de una victoria, puesto que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y siendo foco de críticas por parte de sus hinchas.

Desde el pitazo inicial del juez Nicolás Gallo, los dirigidos por Diego Cagna mostraron ímpetu y tomaron la iniciativa del partido, sobreponiéndose a los escarlatas que se veían inseguros, nerviosos e imprecisos al momento de manejar el balón. Esta superioridad auriverde no se logró reflejar en el marcador, puesto que los disparos de Jhon Pérez y Víctor Castillo no lograban inquietar el arco custodiado por Carlos Bejarano.

Los dirigidos por Jorge Polilla Da Silva no se sentían cómodos en la cancha, no obstante intentaban acercarse a la portería rival a través de disparos de media distancia de Juan Camilo Angulo y Cristian Martínez Borja. Fue por esta vía que los rojos abrieron el marcador: Al minuto 20 un disparo de Avimiled Rivas sorprendió al arquero Luis Ojeda, el cual no pudo controlar el balón y este terminó en el fondo de la red.

Después del gol, los leopardos intentaron llegar al empate por medio de Sherman Cárdenas, Franco Arizala y Jhon Pérez, sin embargo ninguno de los acercamientos fue lo bastante peligroso para incomodar a Carlos Bejarano, que se mostró seguro en cada una de las ocasiones generado. Los diablos rojos aprovecharon los espacios para ocasionar contragolpes dirigidos por Juan Camilo Angulo, pero desperdiciados por Carmelo Valencia y Cristian Martínez Borja.

La parte complementaria, inició de la misma manera: un conjunto americano que buscaba el contragolpe para generar ocasiones de gol y un Atlético Bucaramanga aprovechando los errores defensivos escarlatas y la media distancia para empatar el cotejo. Al minuto 50 los diablos rojos tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja en los pies de Cristian Martínez Borja, que recibió un pase de Carmelo Valencia, pero que no supo definir y la mandó por arriba del travesaño.

El partido entre rojos y leopardos se volvió un encuentro disputado, de choque, entradas duras y patadas, que el árbitro central aprovecho para mostrar tarjetas amarillas e imponer orden. Al minuto 73, Juan Camilo Angulo cambió una falta en un exquisito gol de tiro libre, que superó a la barrera y se adentró por el palo derecho custodiado por Luis Ojeda.

Ya con el marcador en contra, el timonel argentino no tuvo otra opción de buscar el empate a través de Michael Rangel y Johan Caballero y lo conseguiría al minuto 85 gracias a un disparo cruzado de Jhon Pérez que venció a Carlos Bejarano, que posteriormente haría una atajada que salvó al conjunto de la Sultana del Valle de un empate.

Con esta victoria, la escuadra roja corta una racha de 4 partidos consecutivos sin sumar tres unidades, dado que desde hace un mes (18 de febrero de 2017) los americanos no conocían la victoria. Además los 3 puntos le permiten al América de Cali escalar posiciones, ubicándose parcialmente en la decimotercera casilla con 10 puntos pero con 2 partidos menos (vs. Santa Fe y Alianza Petrolera).

Por su parte, los felinos alargan una racha de tres partidos consecutivos sin ganar, extendiendo una racha negativa que empieza a preocupar por el tema del descenso. Hasta el momento los leopardos son decimosextos con 8 unidades y un partido menos (vs. Atlético Nacional).