Jorge Da Silva: "Perdimos muy bien, porque jugamos muy mal"

Independiente Santa Fe y América de Cali se ponían al día, tras aplazar el partido correspondiente a la fecha 3 del Fútbol Profesional Colombiano, debido a sus repectivos compromisos internacionales. El duelo que encontraba dos equipos necesitados se lo llevó el León, que supo aprovechar los constantes errores del equipo rival y pudo aguantar las réplicas ofensivas de los diablos rojos. El partido terminó con un contundente 3-0 que agrava la inestabilidad americana y posiciona al expreso rojo en la parte alta de la tabla.

Luego del compromiso, el timonel escarlata compareció en rueda de prensa y dio sus impresiones acerca del juego, el rendimiento de sus jugadores y su estado como director técnico del conjunto de la Sultana del Valle. El charrúa fue conciso en afirmar que el equipo de su compatriota Gregorio Pérez fue mejor: "Perdimos muy bien porque jugamos muy mal y habrá que seguir".

Asimismo, profundizó en el rendimiento del equipo: "No estábamos finos, no teníamos claridad; al equipo no le vi respuesta, ya después, al final, estaba muy desordenado. Pero arranca todo mal en con el primer gol, en una jugada iniciada en un lateral".

Últimamente, en el entorno americano se ha especulado con problemas internos entre jugadores y directivos, que de una forma u otra han afectado el rendimiento de los diablos rojos. Ante esto, el técnico, de 56 años, aseguró que: "Estamos atravesando un momento muy difícil, con un muy bajo nivel futbolístico y algunos jugadores han bajado mucho su rendimiento y eso el equipo lo ha venido sufriendo, pero yo no justifico que puedan haber otro tipo de problemas, al menos yo lo desconozco".

Además, agregó: "Yo creo que los jugadores no hablan para nada de dinero, al contrario ellos están preocupados por el momento que nos está tocando vivir y están tratando de salir adelante pero no nos da, pero yo lo descarto, es un rendimiento futbolístico muy bajo el que estamos teniendo".

Desde su regreso a la primera división de la Liga Águila, el conjunto rojo no ha podido ganar con claridad -salvo dos partidos- a los equipos denominados importantes en el FPC. El técnico nacido en Montevideo, Uruguay, fue sobrio al ser cuestionado respecto a este factor: "Han ganado porque han jugado mejor, han mostrado mejor jerarquía; aquí no pongo excusas, han sido superiores y no hemos estado a la altura. Si queremos ganarle a alguno de los grandes, tenemos que mejorar muchísimo".

Por último, Da Silva habló de los hinchas escarlatas y agradeció el apoyo que han mostrado al equipo a pesar del nivel de los últimos partidos: "Es muy difícil pedirle al hincha después de lo que nosotros estamos demostrando en la cancha. Yo al hincha no le puedo pedir nada; al contrario, agradecerle porque de todas maneras nos siguen acompañando. La hinchada del América siempre ha sido fiel y ha estado firme cuando el equipo lo ha necesitado, acá lo que estamos en deuda somos nosotros".

Después de la dolorosa derrota contra el león, el América de Cali tendrá oportunidad para volver al triunfo cuando visite al Deportivo Pasto este sábado, 24 de marzo, en el estadio Libertad.