Previa Cali vs Leones: a buscar la senda del triunfo

El fútbol colombiano no da espera alguna y desde este viernes se abrirá el telón de la fecha 10 de la Liga Águila 2018-I. Deportivo Cali recibirá en el Estadio de Palmaseca a Leones Fútbol Club, en un partido donde ambos conjuntos entrarán al gramado con la necesidad de buscar una victoria que los vuelva a meter en la conversación en la tabla de posiciones.

Cali, por mantener su buena racha en Palmaseca

El conjunto que dirige Gerardo Pelusso viene de caer en su más reciente salida 2-0 ante La Equidad en Bogotá. Por los tantos de Carlos Peralta y Hansel Zapata, el conjunto verdiblanco tuvo que devolverse a casa con las manos vacías. Sin embargo, tendrá ante Leones la oportunidad de recuperar la confianza y volver a la senda del triunfo.

Las probabilidades de salir vencedor son altas por los antecedentes más recientes. En los últimos cuatro partidos jugando en Palmaseca, el equipo de Pelusso salió victorioso, sumando así cinco encuentros en los que no sabe lo que es perder en su patio, en este Torneo Apertura. Cabe anotar que la última derrota del azucarero en su estadio fue el 24 de septiembre de 2017, cuando Deportes Tolima lo superó 2-1 con anotaciones de Marco Pérez y Santiago Montoya. A partir de allí sumó cinco victorias y tres empates hasta el día de hoy.

En la tabla de posiciones, Deportivo Cali se ubica octavo con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, curiosamente, todos estos resultados en Palmaseca, mientras que los cuatro partidos que disputó fuera de casa los perdió. Después de Once Caldas, es junto al Independiente Medellín el segundo equipo con más anotaciones (14).

Entre las novedades con respecto al juego ante Equidad, se destaca el regreso de José Sand y Ezequiel Palomeque a la convocatoria, así como la inclusión de Juan Carlos Caicedo, Deiber Caicedo y Humberto Acevedo, que reemplazarán a jugadores como Didier Delgado que salió expulsado y a Abel Aguilar que junto a Camilo Vargas se encuentran integrados a la Selección Colombia. En este juego, Didier Delgado no tendrá participación, después de haber sido expulsado finalizando el encuentro ante el equipo asegurador.

Convocados en el Cali para el juego vs Leones:

Leones con muchas necesidades y el descenso persiguiéndolo

No son los mejores días por los lados del conjunto que dirige Juan Carlos Álvarez, ya que viene de caer 2-0 en casa ante Independiente Medellín. Dicha derrota ante el 'poderoso' desata una preocupación que por el momento no se hacía tan evidente en el club paisa. Y es que no es para menos, dado que solo ha salido vencedor una vez y los rivales directos en la lucha por no tener que marcharse a la segunda división han empezado a conseguir victorias, como Huila ante Santa Fe (0-1), Alianza Petrolera ante Jaguares (4-0) y recientemente Envigado dando la sorpresa ante Junior (0-3).

En la tabla de posiciones, Leones marcha en la casilla 16 con apenas ocho unidades, producto de una victoria, cinco empates y tres derrotas, cinco puntos lo separan del último en la tabla (Chicó) y cinco puntos lo separan de octavo lugar (Cali). En el descenso es 19° con 98 puntos, a seis puntos de Huila y Alianza Petrolera y a ocho de Envigado.

Para el encuentro ante los dirigidos por Gerardo Pelusso, la única novedad que presentarán los auriverdes es la presencia de Roger Lemus, que entrará en lugar de Mateo Serna. De resto, será el mismo plantel que estuvo concentrado para el juego ante Medellín.

Convocados en Leones para el juego vs Cali:

Posibles formaciones

Cali: Pablo Mina; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Jhon Lucumí, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevn Balanta; Fabian Sambueza, Nicolás Benedetti, Jhon Edison Mosquera; José Sand.

Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio; FelipeAguirre, Edisson Restrepo, David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Wilmar Cruz, Mateo Muñoz, Jhon Henry Sánchez; Jeison Medina.

Cuarteto arbitral

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Nicolás Rodríguez, de la Asociacion Colombiana De Fuerzas Arbitrales, que a su vez será asistido por Fredy Moyano, también de ASOCAFA y Víctor Wílches del departamento de Boyacá. Deivy Guetio de Valle del Cauca será el colegiado emergente.