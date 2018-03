Previa DIM - Tolima:  tres puntos para no alejarse de las posiciones privilegiadas

Google Plus

El Deportivo Independiente Medellín busca conseguir esos tres puntos que lo regresen al liderato. Los dirigidos por Ismael Rescalvo vienen de derrotar 2-0 a Leones en la novena fecha de la Liga Águila, recuperándose así de esas tres derrotas en línea que había sufrido hace unas semanas atrás.

El presente del Equipo del Pueblo es bueno y sueñan con clasificar a los play-offs, ganando el encuentro contra Tolima quedarían a 7 puntos de una posible clasificación teniendo en cuenta que el umbral de puntos para clasificar a fases finales posiblemente sea de 28 unidades. Sin muchas novedades el rojo paisa enfrentará a Tolima, probablemente el once titular del poderoso sea el mismo que enfrentó a Leones el fin de semana pasado.

Nómina de concentrados:

Foto: Vavel Colombia

Posible nómina titular:

David González; Yulián Anchico, Hernán Pertuz, Jesús Murillo, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andres Ricaurte; Yairo Moreno, Ever Valencia; Germán Cano y Leonardo Castro.

Tras su victoria frente al Boyacá Chicó por la mínima diferencia, el Deportes Tolima viene sumando en la tabla de posiciones del presente certamen nacional. Los dirigidos por Alberto Gamero enfrentan al DIM pensando en sumar de a tres puntos para no alejarse de las posiciones privilegiadas de la Liga Águila y así olvidarse de los malos resultados que cosecharon al inicio del campeonato.

Entre las novedades que presentará el conjunto pijao es la ausencia del guardameta Joel Silva que sufre una lesión, respecto a la nomina titular probablemente no tenga muchas novedades y el once inicialista sea similar al que enfrentó al Boyacá Chicó. Los argumentos futbolísticos del Tolima son interesantes pensando en que Alberto Gamero busca no salir de la dirección técnica del equipo tras los malos resultados.

Nómina de viajeros del Deportes Tolima:

Foto: Deportes Tolima

Posible nómina titular:

Alvaro Montero; Carlos Renteria, Luis Payares, Fainer Torijano, Omar Albornoz; Rafael Carrascal, Carlos Robles; Sebastián Villa, Cleider Alzate; Jose Correa y Angelo Rodriguez

Tres victorias, dos empates y tres derrotas (11 pts) son el saldo del Deportes Tolima en el actual campeonato, vale resaltar que el conjunto pijao tiene un duelo aplazado frente al Atlético Huila por la fecha 8 de la Liga Águila. Frente al poderoso, el Tolima busca sumar tres puntos importantes que lo acerquen a los puestos privilegiados del torneo local.

El 'poderoso' ha ganado en seis ocasiones y ha perdido tres encuentros (18 pts), frente al Tolima el rojo paisa busca seguir en la parte alta de la tabla de posiciones y sueña con ser líder de la Liga Águila de darse otros resultados.

Los árbitros que impartirán justicia en el partido:

El bogotano Andrés Rojas será el juez central de dicho compromiso, junto a él estará Herminsul Calderón como asistente número uno, Yinfar Bulla oficiara como asistente número dos y el árbitro emergente será el antioqueño John Gomez.

Un partido lleno de emociones será el que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, dos equipos que buscan sumar si o si para no alejarse de los lugares privilegiados de la Liga Águila, dos presentes diferentes con un mismo objetivo el cual es ganar.