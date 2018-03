Carmelo Valencia renuncia al América

Google Plus

Tras la derrota 2-0 frente a Deportivo Pasto, en América de Cali se agudizó la crisis de resultados y ahora la interna del equipo atraviesa un momento de tensión. En la rueda de prensa pospartido, Jorge Da Silva se señaló, junto al resto de su cuerpo técnico, como los principales responsables de esta racha, por esta razón, el uruguayo dimitió a la dirección técnica de los rojos.

En menos de 24 horas, el trece veces campeón de Colombia, a través de sus redes sociales, anunció otra pérdida en su plantel: por razones de seguridad, el delantero Carmelo Valencia presentó su carta de renuncia, la cual fue aceptada por la junta directiva americana.

"A mis hijas ya no las puedo llevar ni al colegio"

En diálogo con el programa radial Zona libre de humo, el jugador confirmó la noticia: "Hablé con el presidente y él me aceptó la renuncia. Me voy". El ariete, de 33 años, sostuvo que la decisión la toma pensando en su bienestar y el de su familia: "Ya temo hasta por mi integridad, porque la gente está provocando. Yo creo que el fútbol no es esto".

Valencia llegó al América procedente de La Equidad, donde anotó 11 goles en 22 encuentros. Su debut con la camiseta escarlata se dio el 3 de febrero, en la primera fecha de la Liga Águila, ante Leones. En la segunda jornada del campeonato, contra Tolima, Tutunendo anotó su primer y único gol como diablo rojo.

El atacante, que lucía el número 11 en su espalda, disputó un total de 9 partidos en la Liga Águila. En 8 de ellos fue titular. Además, el hombre nacido en Chocó tuvo una aparición en la presente edición de la Copa Sudamericana.

Con 754 minutos jugados, Carmelo Valencia fue el refuerzo que más confianza le generó al Polilla Da Silva en el presente semestre.