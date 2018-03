Previa Santa Fe vs Medellín: 'cardenales' con necesidad de ganar para iniciar una semana de pasión y reflexión

Google Plus

Después de un deslucido y poco efectivo juego entre Independiente Santa Fe y el Boyacá Chicó F.C, que trajo consigo una aplastante derrota de “Los Cardenales” ante el onceno Boyacense 3 -1. Derivaron en fuertes críticas y molestias por parte de los seguidores del león, debido a la irregular campaña y el poco juego que muestran dentro de la cancha.

El conjunto Albi Rojo vuelve a su casa con la necesidad de ganar y sumar para no alejarse de los ocho primeros cupos que clasifican a las instancias finales de la Liga Águila 2018-1.

Santa Fe llega a la fecha 11, con 12 puntos ocupando el noveno puesto a tan solo cuatro de diferencia del Once Caldas y Deportivo Cali que ocupan los puestos 7 y 8 respectivamente. Mientras que su rival el “poderoso de la montaña” es segundo en la tabla de clasificación, escoltando a su rival de patio Atlético Nacional con 19 puntos y a dos del líder "verdolaga".

La irregularidad del torneo permite que equipos como Santa Fe que a pesar de no tener el mejor nivel se puede encarrilar por la vía del triunfo y la clasificación a los ocho finalistas, pero para eso tiene que solucionar los errores demostrados hasta este momento.

Las Fortalezas de Antes son Debilidades Ahora

Este es uno de los más significativos cambios del conjunto cardenal en esta temporada, incluso en el semestre pasado Santa Fe se caracterizó por ser un equipo compacto, al que era difícil marcarle un gol.

Con base a esa fortaleza el equipo consiguió llegar a la final del torneo, es decir sin ser un equipo vistoso y que diera espectáculo conseguía resultados, que a la luz de este deporte es lo realmente importante, pero en tan solo tres meses esa fortaleza se desapareció y ahora es un equipo confundido, enredado en defensa, poco claro y que deja espacios entre sus defensores y en la zona de volantes los espacios son aprovechados por sus rivales así como lo hizo el Boyacá Chicó, su último y más reciente verdugo.

Y si en defensa no salen las cosas en el ataque no se ve mayor progreso, ninguno de sus refuerzos o mejor contrataciones han dado lo esperado, el Uruguayo Bentancourt ha marcado un gol en lo que lleva el torneo, mientras que Brayan Fernández no ha logrado cumplir las expectativas de la afición, así pues solo se cuenta con Wilson Morelo para romper los arcos rivales.

Aunque el delantero Colombiano se ha destacado en su función tener a un solo hombre como referencia de gol demuestra lo errónea que ha sido la política de contratación para este semestre.

El margen de error es mínimo, quedan nueve fechas, 27 puntos en disputa, algo que matemáticamente permite soñar, por ahora queda que los hinchas cardenales se aferren a las matemáticas y esperar que el fútbol y los resultados vuelvan a la casa cardenal.

Independiente Medellín quiere sorprender

Por su parte el cuadro paisa quiere seguir sumando y dar la sorpresa en El Campin, ante los aficionados cardenales, es por esto que el profesor Ismael Rescalvo llega con sus mejores hombres para seguir cosechando triunfos que los tenga en lo alto de la tabla.

Los números para Independiente Medellín son positivos, pues suma 20 puntos y tiene un rendimiento del 67% en el torneo. Además, con 16 goles, cuenta con el mejor ataque de la Liga Águila 2018-1 igualado con el Cali.

Así el visitante a través de sus redes sociales dio a conocer la lista de jugadores que llegaron a la capital colombiana para el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Águila.

El historial de encuentros entre Bogotanos y paisas, se encuentra muy parejo, pues de 212 partidos disputados, Santa Fe ha logrado 77 victorias sobre 76 de Medellín, para 59 empates entre estos dos cuadros. En cuanto a goles la cantidad se encuentra igual con 290 para cada equipo.

