Ismael Rescalvo: "El fútbol cuenta los goles y hoy no hemos sido capaz  de hacerlos y eso al final es lo que nos ha hecho no sacar algo positivo"

Google Plus

Luego de disputarse el duelo entre Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín, Ismael Rescalvo dio sus apreciaciones sobre la derrota del poderoso en el duelo válido por la fecha once del presente certamen nacional: “En el cómputo global del partido en el primer tiempo manejamos bien a un rival que sabíamos que iba a tener una salida rápida y fuerte, con extremos rápidos y con un delantero que se mueve bien entre los centrales; ya el segundo tiempo, nos deja -a pesar de la derrota- muy satisfechos por el trabajo que hicimos, por los cambios y variantes que buscamos en el juego para intentar romper esa barrera que colocó en el segundo tiempo el rival”

Respecto al gol que marcó Santa Fe, el estratega de 36 años mencionó lo siguiente: “El jugador sabe la regla, el problema es que cuando hay un saque de banda en zona de finalización no podemos pecar de tanta inocencia y darnos la vuelta casi todos los jugadores, también ha sido ventaja del rival que ha aprovechado esa regla”.

Una de las ausencias que más se destacó del onceno titular fue la no presencia de Andrés Ricaurte por decisión técnica, tras ser indagado sobre el tema en particular, Ismael Rescalvo respondió: “En Andrés habíamos notado los últimos partidos que no tenía la frescura de otros partidos y buscábamos un recambio que nos aportará un poco más de fuerza de recuperación en el medio para aprovechar las salidas con Yairo, con Mauricio y con los dos delanteros. Luego de su entrada nos dio esa frescura a la hora de tener el balón y a la hora de asociarse entre líneas con los delanteros”.

Con esta derrota, el poderoso se ubica en la tercera posición con 19 unidades a la espera de que se complete el resto de la jornada del FPC, mientras que Santa Fe ascendió parcialmente a la novena posición con 15 unidades. El próximo duelo de Santa Fe será frente al Deportivo Cali y el DIM recibirá a Patriotas Boyacá el próximo fin de semana.