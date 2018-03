Rionegro Águilas vs Deportes Tolima: necesidades diferentes

Google Plus

Rionegro Águilas recibe al Deportes Tolima, partido válido por la fecha 11 del torneo colombiano, la hora de inicio de este encuentro es a las 3:30 pm y abre la jornada sabatina. Se espera un juego muy parejo, porque la filosofía de los entrenadores de cada Equipo, Hernán Torres por el lado del equipo local y Alberto Gamero por los visitantes, ambos le gusta que sus dirigidos tengan la posesión del balón y generen oportunidades de gol.

La actualidad de los equipos son muy diferentes, los locales llegan motivados a este encuentro por diferentes motivos, uno de ellos es el gran nivel futbolístico que tienen sus jugadores, por eso han lograr puntos muy importantes en condición de local y visitante, permitiéndole estar parcialmente entre los ocho clasificados. Rionegro va en busca de otra victoria y de alarga su invicto, ya que no pierde desde la fecha 6, en esta oportunidad cayo goleado 4 goles a 0 frente a Deportivo Cali.

La realidad del equipo de Ibagué es muy distinta, llegan con la necesidad de una victoria o por lo menos un empate, ya que en condición de local han cedido terreno y de visitante no han logrado tener suerte. Hasta el momento ha obtenido 12 puntos de 30 posible, situación que preocupa a los hinchas del Deportes Tolima, porque generan opciones de gol, tienen posesión de balón, pero no tienen una buena definición y esto les ha pasado durante todo el campeonato. La mala racha para los ‘pijaos’ no para, se le suman las ausencias de jugadores referentes como: Joel Silva, Sergio Mosquera y su goleador Ángelo Rodríguez, quienes vienen aquejando diferentes lesiones.

Para este compromiso la posible nomina titular que dispondrían el ibaguereño Hernán Torres es: en el arco Roque Cardozo, en defensa Fabián Viáfara, Luis Mosquera, Esteban Orozco y Hernán Mosquera, los volantes de marca serian Camilo Ayala y Jhonny Vázquez, más adelante estarían Leandro Vázquez, Daniel Lloreda y Freddy Hinestroza y en punta Humberto Osorio Botello.

El Deportes Tolima formaría así: el arquero Álvaro, en la zaga defensiva estarían Nilson Castrillón, Fainer Torijano, Luis Payares y Omar Albornoz, en zona de volantes contaría con Rafael Carrascal, Rafael Robayo, Cleider Alzate, Yohandry Orozco y Sebastián Villa y en punta José Erick Correa.

La terna arbitral designada para este partido estará comandada por Luis Sánchez, lo acompañaran Wilmar Navarro y Wilmer Cuevas como jueces de línea y el cuarto juez será el paisa Jorge Tabares.