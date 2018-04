Jorge Segura: "El equipo quiere salir de ese bache, el equipo quiere salir a ganar"

Google Plus

El central, Jorge Segura, fue uno de los últimos refuerzos en llegar al Equipo del Pueblo, poco a poco se ha ido ganando su puesto en la formación titular al lado de Hernán Pertúz. Antes del juego, analizó el juego venidero y la situación actual del equipo.

"Tengo una linda oportunidad otra vez, el fútbol da revanchas, estamos aquí en casa. Sabemos de que el equipo viene de una pérdida díficil que fue con Santa Fe, pero estamos aquí en casa, viene Patriotas que es un rival que anímicamente viene bien, estamos con nuestra gente. El equipo quiere salir de ese bache, el equipo se siente ofendido, el equipo quiere salir a ganar", empezó Jorge luego del entrenamiento previo al partido.

"Esto es de constancia, gracias a Dios se me dió un buen partido", habló Segura luego de que le preguntaran sobre sus sensaciones luego de ser titular y disputar los 90 minutos. "me sentí tranquilo, con confianza, se nota en el día a día, en el camerino, aquí en los entrenamientos. Me sentí muy bien, fue un partido bastante bonito".

Le preguntaron sobre la administración de ventajas, algo que había traicionado al Decano. "Se ha visto esa deficiencia, pero este equipo sigue trabajando en eso, hay que estar un poquito más atentos en jugadas que son muy claves que a veces pueden costar el partido"

"Ya sabemos que Patriotas tiene unos buenos delanteros, con mucha calidad, pero aquí ser más agresivo en las zonas donde se necesita más agresividad, así que vamos a mejorar, y que este partido salga de la mejor manera". Argumentó Portocarrero, sobre cómo parar los delanteros ágiles del cuadro boyacense.

"Da rabia, porque se hacen las cosas bien, y a lo último se nos escapa. Dan rabia esas cosas, se habla mucho de eso, se ofende uno la verdad, pero el fútbol da revanchas y tenemos la revancha mañana". Insiste el defensor central, en la revancha del día de mañana cuando le preguntaron sobre el sentimiento acerca de no poder hacer partidos redondos como al inicio.

"Para estar un poco más tranquilos, para seguir trabajando más y con más alegría. Se arreglan más cosas ganando que perdiendo". Cuando preguntaron acerca de la utilidad de la victoria en este enfrentamiento frente al clásico. "y bueno, anímicamente nos va a servir mucho, hay que empezar a ganar puntos para estar más tranquilos en la copa"

"Cuando jugaba en Envigado, siempre decía, que bueno sería jugar Copa Libertadores o Sudamericana" Le preguntaron a Jorge sobre las ansias por el debut en Copa Sudamericana. "ahora que tengo la bonita posibilidad, creo que soy un niño esperando algo bonito. Se viene el clásico, que solo lo he vivido por televisión"

"Me siento muy feliz. Estar con esa clase de jugadores que uno siempre los veía por televisión, y ahora estar aquí compartiendo camerino con ellos, es algo difícil de entender, y se siente uno orgulloso de poder estar ahí". Respondió Segura, a la pregunta sobre el plus que puede tener el estar compartiendo con jugadores que ya tienen experiencia en clásicos y Sudamericana.

"Era muy diferente cuando se jugaba Envigado-Nacional o Envigado-Medellín. Ahora jugando el Medellín-Nacional se siente una satisfacción muy bacana. Es un clásico que uno siempre quiere jugar, y que le puede dar la experiencia que uno requiere". Dijo sobre lo que siente al estar próximo a disputar un clásico.