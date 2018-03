Hugo Gottardi: "Es un triunfo que necesitábamos hace rato"

Google Plus

Llegó finalmente la anhelada victoria que el conjunto capitalino estaba buscando y esperando, para sumar tres puntos y de esa forma salir del fondo de la tabla de posiciones. Con gol de Eliser Quiñonez, Millonarios ganó de visitante y sumó puntos. Hugo Gottardi, técnico encargado dio a conocer los por menores del compromiso en Manizales.

Gottardi aseguró la severidad del partido "Creo que un partido duro, lo sabíamos, sufrimos al final. Pero estamos acostumbrados a cerrar el partido. Los muchachos hicieron un partido inteligente, en la cual fueron cortando los circuitos, especialmente de López a Cabrera o a los delanteros, había que cortarlos. Es un triunfo que necesitábamos hace rato", indicó.

También mencionó la importancia de ganar de visitante y más en una plaza como el estadio PaloGrande "Siempre después de un triunfo, se respira tranquilo. Más nosotros que veníamos de dos empates de local en los cuales merecimos haber goleado. Veníamos a conseguir un triunfo en una plaza que tiene historia. Yo tengo historia en esta plaza, la recuerdo mucho, es lindo volver acá, y más irse con un triunfo. Costó mucho, teníamos un rival diferente que también quería ganar y esta vez nos tocó a nosotros, y esperemos a seguir en esta racha", agregó.

Analizó, las fortalezas que tuvo el equipo a lo largo del compromiso "Creo que hoy el medio campo estuvo muy bien. Duque, Carrillo y Silva jugaron un muy buen partido, no perdimos tantos balones. Creo que en el primer tiempo hubo dos pelotas en profundidad, que fue error nuestro", sostuvo el asistente técnico.

Adémas dio un parte de tranquilidad por la molestia que se vio en el jugador Anier Figueroa. "Figueroa entro cojeando al vestuario, y seguramente debe ser una molestia en la parte posterior, va a ser revisado y esperemos que para el domingo pueda jugar. Los muchachos están sintiendo el trajín del partido y de la serie que venimos jugando. Por ejemplo deje descansar a Matías dos días y ya estaba mucho mejor", expresó.

Por último dijo la importancia de mantener la tranquilidad al final del partido, sabiendo lo sucedido en los últimos compromisos. "Sabíamos que Once Caldas es un equipo muy vertical, ellos no hacen correr el balón en forma horizontal. Cuando les llega el balón buscan a sus delanteros que tienen movilidad y buscan profundidad. Tuvimos dos errores en el primer tiempo. Nuestro medio campo trabajó bien cortando los circuitos. El final fue muy sufrido porque no solo en los últimos quince minutos, sino en los últimos dos minutos y era muy importante. El fútbol tiene estas cosas si te equivocas te hacen el gol, algunas veces estas tristes y otras contentos, hoy estamos contentos", finalizó.