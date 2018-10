Previa Boyacá Chicó vs Atlético Nacional: duelo de polos opuestos

Boyacá Chicó recibirá esta noche a Atlético Nacional en el Estadio La Independencia de Tunja, con la necesidad -como en cada fecha- de sumar tres puntos, teniendo a su espalda el fantasma del descenso acechándolo. El 'verdolaga' que cabalga como líder en la tabla, va a la ciudad de Tunja con el objetivo de sumar un nuevo triunfo antes de su presentación en la Copa Libertadores.

Chicó va por la resurección

El 'ajedrezado' ha tenido una pésima temporada. De los once partidos que ha disputado, apenas ganó uno (la semana pasada ante Santa Fe), empató tres (ante Milonarios, Once Caldas y Leones) y cayó en siete ocasiones. Haber encajado 21 goles es fiel reflejo de los problemas que tiene el equipo, que no ha cuajado un buen regreso a la Liga Águila.

Actualmente, se encuentra último en la tabla de posiciones con seis unidades, cifra demasiado preocupante, ya que incidiendo en la tabla del descenso, se mantiene en la posición de ser el primero en marcharse al Torneo Águila si el último juego fuera hoy. El rival más inmediato a seguir, es Leones, que tiene tres puntos de ventaja, pero si de salvarse se trata, sigue estando lejos, a ocho puntos de Alianza Petrolera, que todavía tiene un partido pendiente.

Nacional, a mantener la racha

El conjunto verdolaga pasa por un momento inmejorable ya que llega a este partido tras haber derrotado al Atlético Huila. Los dirigidos por Jorge Almirón encararán este partido pensando también en su juego el próximo jueves ante Bolívar en la Copa Libertadores antes del Clásico paisa de la próxima semana ante Medellín.

El verde paisa apenas perdió una vez en el campeonato, fue precisamente visitando al Estadio La Independencia, pero ante Patriotas, el resto de encuentros hasta hoy se cuentan por siete victorias y tres empates que lo hacen marchar líder en la tabla de posiciones con 24 puntos.

Para el encuentro de esta noche, Almirón presentará varios cambios en los concentrados. Con respecto al juego ante Huila, entrarán en convocatoria Andrés Sarmiento, Hayen Palacios, Juan Pablo Nieto, Raúl Loaiza, Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra, entrando en lugar de Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Gustavo Torres y Jeison Lucumí.

Lista de convocados en Atlético Nacional

Posibles formaciones titulares:

Chicó: José Escobar; Jordy Monroy, Carlos Esterilla, Carlos Díaz, Daniel Duarte, Nelino Tapia; Felipe Ponce, Jhan Mora, Juan Díaz; Misael Riascos, Michel Vásquez.

Nacional: Fernando Monetti; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Christian Mafla; Diego Arias, Raúl Loaiza, Andrés Rentería, Macnelly Torres, Vladimir Hernández; Dayro Moreno.

El juez central del compromiso será Andrés Rojas de la ciudad de Bogotá, ayudado por Sebastián Vela (Asistente 1 - Bogotá) y Yinfar Bulla (Asistente 2 - Meta). El árbitro emergente será Camilo Colmenares (Boyacá).