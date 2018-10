José Sand, el goleador que enloquece a los 'azucareros'

Su llegada al Deportivo Cali se dio en medio de grandes especulaciones. Todos querían tener a José Sand, aquel jugador de 37 años que fue la gran figura en la Copa Libertadores 2017 al convertir 9 tantos con su exequipo Lanús. Hoy es el goleador de la Liga colombiana, 7 goles con el equipo 'azucarero' consagran al 'Pepe' como el máximo goleador y el jugador más querido por la hinchada 'verdiblanca'.

"Nunca he pensado en ser el goleador de la Liga. Sí, me esta yendo bien, el equipo ha mejorado mucho, estamos en un buen momento. Tenemos que seguir así porque sabemos que esto no termina acá, aún quedan mucho partidos por jugar", expresó Sand a los micrófonos de Vavel, tras la victoria tres por cero ante Independiente Santa Fé.

Fuerza, lucha y entrega es lo que se le ve a José en la cancha. Con 37 años, el argentino aún tiene mucho por dar y en cada partido lo demuestra.

"Yo me preparó para jugar todos los partidos, obviamente que aveces mi edad no me ayuda pero yo me preparó bien para dar lo mejor de mi en cada partido. Ahora me siento bien, en la semana voy a trabajar bien para poder jugar todos los partidos", dijo 'Pepe' en zona mixta.

Aunque el arranque del Deportivo Cali en la Liga fue malo: dos derrotas, un empate y una victoria, que dejaban grandes dudad he inconformidades no solo al cuerpo técnico de Gerardo Pelusso, sino también a la hinchada que a gritos pedían victoria. El Cali no lograba ganar en lo que iba de la Liga de visitante, pero ante Tolima logró conquistar tres puntos de visitante con un tanto de José Sand, convirtiéndose el argentino en el salvador de los puntos vitales que necesitaba el Cali para coger confianza y afianzarse en el grupo de los 8.

Los goles de Sand son ya llamados por la hinchada 'verdiblanca' como 'Sangol', haciendo referencia a un Santo del Gol. Y sí, Sand llegó para dejar una gran huella en el Cali y lo está haciendo con sus buenas actuaciones y goles de victoria, que hoy tienen al Deportivo Cali en la tercera posición en la Liga.

"A nuestra hinchada me queda por decirle que sigan viniendo a la cancha. El equipo se siente muy feliz cuando los ve alentándonos en la cancha", concluyó Sand.