Ayron del Valle: "Este grupo es maduro"

Millonarios se prepara para enfrentar a la Equidad, el próximo sábado a las 20:00 en el Estadio de Techo, y en medio del bueno momento del equipo, Ayron del Valle habló esta semana para la prensa.

EL delantero azul afirmó que el punto de inflexión para las dos victorias fue ante Once Caldas, donde cortaron la racha de cuatro juegos sin ganar: "Lo importante es que este grupo es maduro, sabe lo que esta jugando, contra Once Caldas demostramos que vamos retomando el nivel que nos dio el título".

Sobre su posición en el campo, Del Valle dijo que no importa donde lo coloquen, dará lo mejor de sí por Millonarios: "Yo me siento cómodo donde me coloquen, trabajo para el equipo. Como delantero lo hago bien, cuando me tiro para el costado también lo he hecho bien".

Respecto a la lista de lesionados en el equipo, el delantero fue claro al decir que faltaron más hombres para afrontar la temporada: “Acá jugamos partidos casi todos los días y hay jugadores que se sobrecargan y es normal. Ya Domínguez va a estar con nosotros, lo estamos necesitando porque la nómina de Millonarios es muy corta y que se recuperen ahora, que viene otra seguidilla de partidos, con Copa y Liga, es bueno”.

Hablando del rival del sábado, Del Valle dijo que son juegos complicados ante los 'aseguradores' en su casa: "Con Equidad siempre son partidos, sabemos que juegan bien, están como locales, tienen jugadores que saben con la pelota y va a ser un partido complicado".

Finalmente, el atacante cartagenero afirmó que buscará seguir haciendo historia con Millonarios: "Estoy dando lo mejor en Millonarios, es una gran institución. Desde que llegué acá me propuse conseguir cosas importantes para el equipo, y eso estoy haciendo día a día con la ayuda de mis compañeros".