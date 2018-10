Previa River Plate Vs Santa Fe: vuelve la acción al grupo 4 de la Copa Libertadores 2018

Regresa la competencia en el grupo 4 de la Copa Libertadores 2018. Y que mejor que con un gran partido, en el que se enfrentarán River Plate e Independiente Santa Fe en el estadio Monumental de Nuñez en la capital argentina. Los dos conjuntos, vienen de empatar en sus juegos de la primera fecha (los de 'la banda cruzada' empataron de visitante ante Flamengo, mientras que el 'león' empató en casa ante Emelec) y tienen en mente conquistar su primera victoria en esta fase de grupos.

El elenco 'cardenal' ha tenido una temporada caracterizada por la irregularidad. Se ha vuelto casi que normal que los dirigidos por el uruguayo Gregorio Pérez en un partido muestren un desempeño brillante y, al siguiente, dejen dudas en cuanto al funcionamiento. Es menester del técnico y los jugadores lograr la regularidad necesaria para poder avanzar en el camino que tiene por delante el equipo bogotano. El semestre sigue su curso y Santa Fe tiene apremiantes necesidades, por lo que debe intentar conseguir la mayor cantidad posible de buenos resultados.

Una dura prueba

No es un secreto que el equipo colombiano tendrá una prueba bastante dura en el Monumental. River es un equipo grande, de tradición copera, con una nómina importante y que si bien en el torneo argentino no ha tenido el mejor desempeño, enfila sus baterías para realizar una destacada actuación en la Copa Libertadores. Pero, Santa Fe no se queda atrás. El conjunto 'albi-rojo' de Bogotá, en los últimos años se ha destacado a nivel continental por sus participaciones consecutivas tanto en Copa Libertadores, como en Copa Sudamericana y en esta última obtuvo el título en 2015. Tiene entonces la oportunidad el elenco bogotano de mostrar jerarquía y, a pesar de las dificultades vividas a lo largo de la temporada, intentar sacar un resultado importante.

De cara a este juego, el equipo santafereño registra dos novedades importantes: Leandro Castellanos y Juan Daniel Roa salieron lesionados en el partido ante Deportivo Cali en Palmaseca y no podrán estar en el juego del Monumental. En el caso de Castellanos, fue diagnosticado con un desgarro muscular del aductor izquierdo que lo incapacita cerca de 3 semanas y en el caso de Roa, el diagnóstico es un esguince colateral medial de la rodilla derecha que le da incapacidad de unas 2 semanas. De otra parte, el técnico Pérez decidió no convocar a los jugadores Leyvin Balanta y Armando Vargas quienes a pesar de estar disponibles, no fueron tenidos en cuenta por el estratega uruguayo. El resto de habituales titulares y suplentes, ya están en territorio 'gaucho' para el crucial encuentro.

Así las cosas, una posible formación titular de Santa Fe para enfrentar a River Plate en el estadio Monumental, sería con: Rufai Zapata, Víctor Giraldo, Javier López, William Tesillo, Carlos Arboleda; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

No será fácil, pero el 'león' debe sacar la casta y dejar atrás las adversidades. Once jugadores en la cancha y millones de hinchas a la distancia mentalizados en un buen resultado. El tiempo dirá si se logra el objetivo.

El 'millonario' quiere la Libertadores

River Plate tiene como objetivo salir campeón en la Copa Libertadores 2018. El conjunto argentino no ha tenido su mejor desempeño en la liga local, así que apostará todas sus fichas por el máximo torneo continental a nivel de clubes. En su casa y ante su gente, el conjunto argentino busca iniciar con el camino victorioso que le permita perfilarse para avanzar a la siguiente fase.

El equipo 'millonario' realizará un último entrenamiento en la cancha del Monumental, previo al partido. Se estima que en dicha práctica, Gallardo y sus dirigidos realicen trabajos de pelota quieta, como suele suceder antes de cada juego. Posteriormente, los jugadores entrarán en concentración para enfrentar a Santa Fe

Una posible formación titular de River Plate para el juego de Libertadores , sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

Cuenta la historia que River Plate e Independiente Santa Fe se han enfrentado una sola vez en el estadio Monumental de Nuñez, por Copa Libertadores. Dicho partido se disputó el 18 de abril de 1967 y los argentinos ganaron por marcador de 4-0, con goles de Vieitez, Onega, Lallana y Matosas. Actualmente, River acumula 12 partidos seguidos por Copa Libertadores anotando goles como local y Santa Fe tiene un invicto de 7 juegos en el torneo copero.

El partido será dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñán y usted podrá seguir el minuto a minuto a través de VAVEL.com.