Gerardo Pelusso: "Vamos a jugar el martes una final"

Una serie especial vivirá el profesor Gerardo Pelusso, enfrentar a un club de su país, que fue dirigido por el mismo en 2004 y además enfrentar a un cuerpo técnico que trabajo con él, hace que la confrontación ante el Danubio no sea un partido común y corriente para Pelusso.

Esta serie será de sumo cuidado para Pelusso, por ello, se reservó dar a conocer su equipo antes del partido. Así lo dio a conocer a la prensa: "No hemos definido el equipo, estamos jugando con poco días de recuperación, cuando es así nos tomamos el mayor tiempo posible para armar el equipo. Nos ha quedado que varios futbolistas que no habían actuado, el otro día lo han hecho de muy buena forma. Por dar un ejemplo, Andrade hace tiempo que no jugaba, venía de un operación y lo hizo muy bien", aseguró el charrúa.

El entrenador oriental admite que la Suramericana no será nada fácil, así lo sentenció: "La competencia internacional es diferente sobre todo por el torneo que vamos a jugar, la Suramericana es de ida y vuelta, usted gana y sigue y usted pierde y que se queda en su casa, es un partido largo de 180 minutos que hay que jugarlo de terminada forma, pero cada uno con su poderío, nosotros creo que llegamos muy bien".

Después del juego del martes, el Deportivo Cali deberá enfrentar el clásico vallecaucano, Pelusso aseguró que primero deben pensar en la Copa y luego en el clásico: "Estamos pensando en el partido del martes, después de ese partido evaluaremos rendimiento y recién de allí empezamos a pensar en el América. Vamos a jugar el martes, vamos a tratar que nos vaya bien el martes y a partir de allí empezamos a pensar en el América. Acá la cosa es paso a paso, como estamos hoy y tenemos que estar de la mejor manera, el día martes tenemos que jugar una final".

Pelusso reiteró que el Danubio es un rival de cuidado y que a pesar de que su equipo viene en alza la serie será complicada. "Llegamos muy bien a esta instancia de Copa Suramericana, hemos tenido a un proceso de poco a un equipo competitivo. Danubio es un equipo competitivo, con jugadores como Ribair Rodríguez, tienen un arquero de experiencia, fundamentalmente tienen jugadores jóvenes de la cantera de Danubio, conozco perfectamente al cuerpo técnico, fueron compañeros míos durante muchos años, conocemos perfectamente a Danubio como a todos los rivales que enfrentamos", concluyó.