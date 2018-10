Previa Junior vs Santa Fe: Un 'tiburón' y un 'león'heridos, quieren levantarse.

Atlético junior e Independiente Santa Fe no atraviesan su mejor momento. Si algo ha caracterizado la campaña de estos dos equipos, ha sido la irregularidad. Tanto el elenco barranquillero como el bogotano, no han podido estabilizar un nivel y rendimiento que les permita estar mejor posicionados, tanto en la liga local como en la Copa Libertadores 2018. Adicionalmente, en el conjunto 'tiburón' se vive la situación particular del cambio de entrenador, tras la decisión de los directivos de prescindir de los servicios del profesor Alexis Mendoza, luego de la derrota sufrida en Ibagué ante Deportes Tolima.

En Santa Fe por su parte, la campaña en liga no ha sido la esperada. El equipo 'cardenal' se ubica en el puesto 14 de la tabla y está con un descuadre de puntos que en este momento lo tieme por fuera de los ocho y a sus hinchas rezándole a todos los santos para que se haga el "milagrito" y el primer campeón gane al menos 4 de los 6 partidos restantes y así pueda obtener un cupo entre los ocho mejores. Tarea difícil la que tienen por delante el técnico Gregorio Pérez y sus dirigidos, pero que desde ya deben buscar realizar, para no quedarse a la vera del camino.

Se agotan las posibilidaddes

Avanzan a pasos agigantados las fechas en esta fase de todos contra todos y cada vez es menor el margen de error para Santa Fe, debido a la escasez de puntos obtenida. Así las cosas, para este partido en Barranquilla es urgnete para el conjunto "albi-rojo" obtener, ojal'a, un triunfo que le permita reacomodarse en la tabla. Una derrota prácticamente terminaría con la ilusión santafereña de lograr el objetivo inicial de clasificar a los playoffs y es por eso que se debe buscar ganar si o si o, al menos, intentar el empate en una plaza siempre complicada para los bogotanos

De cara este partido, el técnico Pérez no podrá contar una vez más con Leandro Castellanos, Juan Daniel Roa y Leyvin Balanta, quienes permanecen en departamento médico por las lesiones sufridas y Javier López está pagando las fechas de suspensión impuestas por la comisión disciplinaria de Dimayor, por agresión a un rival. De resto, el plantel está disponible para el crucial encuentro y esta semana el conjunto "rojo" no tiene partido de Libertadores, por lo que no es necesario rotar.

Una posible formación titular de Santa Fe para enfrentar a Junior en el estadio Metropolitano, sería con: Leandro Castellanos; Víctor Giraldo, José Moya, William Tesillo, Carñls Arboleda; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

Cambio de entrenador

La principal novedad de Junior es la salida de Alexis Mendoza como director técnico del equipo. Tras la derrota sufrida en Ibagué, la dirigencia de los 'costeños' decidió dar por terminado el contrato con el estratega barranquillero y ya se menciona el nombre de Julio Comesaña como su reemplazo. Mal manejado el tema por parte de los Char y un círculo vicioso en el tema de los entrenadores, que parece no tener fin.

Una posible formación titular de Junior para el juego ante Santa Fe, sería con: Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera; Jonathan Ávila, Leonardo Pico, Jorge Arias, Yimmi Chará, Luis Carlos Ruiz y Teófilo Gutiérrez.

El partido será dirigidl por el árbitro Hervin Otero del Meta y usted puede seguir el minuto a minuto a través de VAVEL.com.