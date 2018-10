Copa Sudamericana: puntuaciones en el Medellín tras su juego ante Sol de América

Medellín tuvo un juego de ida para el olvido, un resultado adverso de dos goles y una pobrísima actitud y actuación, se vio superado en todas las líneas durante la primera parte del compromiso, los goles fueron productos de errores puntuales y hablan de un equipo falto de experiencia y jerarquía.

Si bien generó muchas más opciones de gol que su adversario, eso no aminora la mala presentación ni quita el sin sabor de la hinchada que esperaba definitivamente mucho más de su escuadra.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

David González

5| No fue muy exigido, tuvo un par de atajadas importantes y se mostró seguro, pero se vio altamente comprometido en el primer gol por no haber acomodado la barrera de manera adecuada ni haber reaccionado ante el cobro de tiro libre.

Yulián Anchico

5| Su experiencia internacional no pesó, estuvo impreciso tirando los centros al área tanto en pelota quieta (tiros de esquina) como en jugadas en movimiento, tampoco estuvo muy sólido en defensa.

Hernán Pertúz

7| Fue el líder en defensa, estuvo seguro y fuerte en los duelos, estuvo preciso en los pases para sacar al equipo desde el fondo, fue importante también en el juego aéreo.

Jesús Murillo

6| Ganó duelos importantes, tuvo solides defensiva en el juego aéreo, y entregó bien la pelota para salir desde atrás, supo llevar el partido a pesar de recibir tarjeta amarilla desde los 30 minutos de la primera mitad.

Elvis Mosquera

6| En la primera mitad los ataques de Sol de América fueron por su banda, tuvo una presentación aceptable y no tiene responsabilidad en los goles recibidos, con el ingreso de Mauricio Gómez creció ofensivamente convirtiéndose en su socio por la banda izquierda.

Didier Moreno

4| Tuvo una pobrísima actuación, estuvo comprometido en los dos goles recibidos por el Medellín, con su imprecisión en los pases y su caminar en la cancha dio más problemas que soluciones al equipo rojo.

John Hernández

4| 45 minutos sin pena ni gloria, quedó en claro porque no venía jugando y que no está para ser titular, no aportó ni en defensa ni en ataque.

Andrés Ricaurte

4| Se esperaba mucho más de él, no tuvo la precisión ni la claridad que se le acostumbra, a pesar de estar más liberado de sus funciones defensivas no aportó mucho en ataque, se le vio lento y estuvo impreciso en las pelotas quietas.

Yairo Moreno

7| Se mostró mucho más incisivo que sus compañeros, el juego ofensivo del Medellín pasaba por sus pies, también aportó mucho en defensa y a pesar del desgaste físico hasta el último minuto buscó el gol del descuento

Juan Fernando Caicedo

5| Como siempre se le nota mucho sacrificio y apoyo defensivo, pero en ofensiva no logra más que retener el balón, se le notó lento e incapaz de terminar el mismo las jugadas, no pesó en el partido.

Leonardo Castro

6| Luchó hombro a hombro todo el partido, bajaba a mitad de cancha a buscar la pelota, tuvo buena actitud y compromiso, pero falló en la toma de decisiones, le faltó claridad en el último tercio de cancha.

Mauricio Gómez

7| Tuvo una presentación en los 45 minutos que estuvo en cancha, se adueñó de la banda izquierda donde lograba desbordar con facilidad y generó varias opciones de gol, le cambió la cara al equipo en la parte complementaria.

Rodin Quiñones

5| Pasó desapercibido durante el tiempo que estuvo en chancha, no logró hilvanar una buena jugada ofensiva, tampoco se le exigió en materia defensiva.

Rivaldo Correa

7| A pesar de su juventud y falta de experiencia, entró sin miedo y con ganas, buscó y se mostró incisivo, tuvo 3 opciones de gol, lastimosamente no logró embocarla.