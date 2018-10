Los elegidos para el clásico

Primer clásico oficial de la temporada, este sábado se vive el encuentro del América contra el Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero. Los verdes buscan asegurar su puesto entre los ocho con una victoria ante el eterno rival. Para ello, el DT uruguayo Gerardo Pelusso no reserva nada y pondrá toda la carne en el asado para vencer a los escarlatas.

El oriental cuenta con su nómina completa, a excepción de Kevin Balanta por lesión, los restantes jugadores son los que el profe Pelusso viene utilizando en las últimas fechas. En total, son 19 jugadores convocados para el clásico vallecaucano.

El entrenador uruguayo sobre el partido de este sábado indicó: “Estamos pensando en este clásico defender esta camiseta como lo hemos hecho en los anteriores partidos, con la misma responsabilidad y actitud y no tengo duda que así lo encarará el equipo este clásico, pero yo tengo que quedar al margen del ambiente de la ciudad, si me pregunta por el ambiente del clásico no lo sé, mi vida es aquí en Pance y donde descanso a 10 minutos de aquí, y de allí a Pance esa es mi vida, estamos concentrados casi que todo el tiempo, la recuperación es muy importante y desde ese punto de vista vamos a encarar el partido”.

La más probable formación que utilizaría Gerardo Pelusso este sábado sería con Camilo Vargas en el arco; por la derecha, Daniel Giraldo y por la banda izquierda, Jeison Angulo; como centrales Danny Rosero y John Janner Lucumí; en el medio tendrá a Andrés Pérez junto a Abel Aguilar, por la banda derecha como extremo, estará Didier Delgado y por la banda izquierda, contará con Jhon Edinson Mosquera; como enlace, el medio ofensivo Nicolás Benedetti y como único punta, José Sand.