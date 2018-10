Miguel Russo: "espero volver a dirigir pronto a Millonarios"

El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo concedió una entevista telefónica a un canal argentino. En esta entevista afirma que se encuentra muy bien y agradece a Millonarios por su preocupación y seguimiento constante a su estado de salud.

También el técnico argentino afirmó que espera "volver pronto a Bogotá y dirigir a Millonarios, le agradezco a los dirigentes que se han portado muy bien conmigo."

Durante una parte de la entrevista se sintió muy conmovido, se le cortó la voz y afirmó que: "los dirigentes de Millonarios no me han hablado de trabajo solo quieren que yo me recupere y que esté bien y eso lo agradezco inmensamente", dijo el técnico argentino.

Afirmó que en los próximos días espera estar en Bogotá y poder estar con el grupo de jugadores. Durante toda la entrevista se le notaron las ganas de volver a dirigir a Millonarios y de esta manera volver a armar el equipo que salió campeón de la Liga Águila 2017- II.

Durante la ausencia de Miguel Ángel Russo al frente del equipo capitalino, Hugo Gottardi, asistente técnico, ha dirigido todos los partidos y ha logrado victorias importantes en la Liga Águila, ubicando al equipo en la décima posición a 3 puntos de los ocho primeros. Asimismo, ha dirigido todos los partidos de Copa Libertadores, sumando apenas un punto en los primeros dos partidos del grupo.

El martes Millonaros se enfrentará contra Deportivo Lara de Venezuela, el partido será en el Estadio el Campín. En este partido Millonarios espera sumar sus primeros tres puntos de la Copa Libertadores y de esta manera meterse en la pelea.