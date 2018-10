Fotomontaje: VAVEL Colombia Previa Santa Fe vs Once Caldas: los cardenales no quieren ceder más terreno en la Liga Águila

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas || Sábado 14 de abril de 2018 || 17:30 h || Partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Águila 2018 -1 || Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogotá - Colombia || Transmite RCN Televisión || Los locales buscan sumar para no dar ventaja y seguir en la pelea para ingresar a los ocho finalistas, mientras que la visita busca seguir dentro de los primeros puestos de la tabla.