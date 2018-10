Diego Cagna: “El camino lo encontramos, pero el gol no”

En partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Águila 2018-I, Atlético Bucaramanga perdió 0-1 en condición de local contra Atlético Huila. El gol del equipo ‘opita’ fue de Edwar López, en el primer minuto de la primera parte. Tras este resultado, el onceno bumangués es 12 con 19 unidades, mientras que su rival quedó ubicado en la cuarta casilla con 24 puntos.

Luego del partido, el director técnico de Atlético Bucaramanga, Diego Cagna, dialogó con los medios de comunicación y sostuvo que en cuanto a lo futbolístico el equipo halló la manera de jugar, pero le faltó saber definir las opciones que creó.

“El camino lo encontramos, pero el gol no, tuvimos muchas situaciones. Creo que después del 25 segundos que nos hacen el gol hubo un sólo equipo en la cancha. No desplegamos un fútbol maravilloso, pero sí metimos en al rival en su propio arco. Tuvimos varias situaciones de gol y el arquero de ellos fue figura”, expresó el ex jugador de Boca Juniors.

Diego, quien jugando con Boca Juniors fue campeón de Copa Libertadores en el año 2003, mostró su descontento por empezar perdiendo tan temprano en el partido, porque según su concepto, después el equipo buscó la manera de igualar en el marcador.

“Lo que da rabia ese ese gol al principio del partido, porque por ahí arrancamos dormidos y solo con ese gol nos terminaron ganando. Obviamente, después creas situaciones, buscas y aprietas al rival, pero no le puedes concretar”, indicó.

Para el ex entrenador de Tigre, a comparación de otros partidos en los que el equipo se cayó anímicamente, hoy contra Atlético Huila, luego del gol, su equipo buscó por todas las fases hacer el gol.

“Lo bueno es que después del gol que nos hizo el rival, el equipo se repuso. En otras oportunidades, como contra Once Caldas, luego de desperdiciar el penalti, el equipo no se restituyó, nos caímos. Hoy no, hoy nos hicieron un gol rápido, el equipo se repuso de eso, buscó las situaciones, pero no lo pudo empatar”, manifestó el entrenador argentino.

Para finalizar, Diego Cagna señaló que está orgulloso del equipo que tiene en estos momentos, además agradeció a la afición en general por apoyar y estar feliz con el equipo.