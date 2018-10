Con un cuerpo técnico encargado, Santa Fe se mide ante Flamengo en el mítico Maracaná

Independiente Santa Fe regresa a disputar la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después de conseguir un valioso empate ante River Plate (ARG) en el monumental de Nuñez, esta vez su rival será Flamengo (BRA).

El partido se disputará en el estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, con capacidad para 95.000 espectadores. Es el estadio más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo.

Santa Fe en la Copa Libertadores

Los resultados para el cuadro cardenal no han sido los mejores en estos momentos, cuatro empates seguidos muestran al equipo cardenal con una tendencia a la baja y con un cuerpo técnico encargado después de que se diera la salida del estratega Uruguayo Gregorio Pérez hace 3 días luego del empate a 2 goles frente al Once Caldas en el Campin. Los designados por el presidente Cesar Pastrana son Agutin Julio, quien venía ocupando el cargo de Gerente Deportivo y Gerardo Bedoya, quien maneja las divisiones inferiores en Santa Fe.

En el tema futbolistico, Santa Fe regresa a la tierra de la samba esperando lograr su primera victoria en la historia de la Copa Libertadores, ya que es el único país donde no ha podido ganar el cuadro cardenal en el certamen continental. El primer rival carioca del onceno cardenal fue el Palmeiras en la Semifinal de la Copa Libertadores de 1961 y el último, Santos por la fase de grupos de la Copa Bridgestone Libertadores 2017.

Santa Fe ha enfrentado a 6 diferentes equipos brasileños a lo largo de su historia en la Copa Libertadores, ellos son; Palmeiras, Gremio, Atl. Mineiro, Corinthians, Internacional y Santos, siendo el Flamengo el rival número 7 en el torneo.

Los números no son satisfactorios para el rojo de la capital, en la historia de la Copa LIbertadores, ha jugado siete partidos oficiales los cuales no ha podido ganar ni uno solo, el cuadro dirigido por el ex arquero Agustin Julio, espera hacer historia, ya que es el único país donde los cardenales no han ganado, esta vez, ante un estadio sin público debido a la sanción de Conmebol al equipo Mengão.

El balance de los enfrentamientos tanto de local como visitante ante equipos brasileros es: 14PJ, 2PG, 4PE, 7PP. 9GF 17GC, para un rendimiento del 25%.

La posible nómina que enfrentará al cuadro Mengão sería: Robinson Zapata, Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Nicolás Gil; Yeison gordillo, Baldomero Perlaza, Armando Vargas, Jhon Pajoy; Anderson Plata y Wilson Morelo.

Flamengo ante Santa Fe

El conjunto brasileño tiene previsto sacar su once titular ante el equipo colombiano, para defender el liderazgo en el grupo D de la Copa Libertadores.

El Flamengo llega al compromiso de Libertadores, tras ser eliminado en las semifinales del Campeonato Carioca, el torneo regional más importante de Río de Janeiro, y después de un empate a 2-2 frente al Vitoria en la primera jornada del Campeonato Brasileño.



En Copa Libertadores, el equipo carioca venció 2-1 al Emelec de Ecuador y empató 2-2 frente River Plate. Es así que el equipo brasileño cuenta con cuatro puntos en dos partidos, dos más que River Plate y Santa Fe.

La posible nómina que enfrentará al cuadro colombiano sería: Diego Alves; Pará, Juan, Réver, René; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton; y Henrique Dourado.

El encuentro estará dirigido por el Arbitro Uruguayo Andrés Cunha.