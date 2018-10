Fotomontaje: VAVEL Colombia Previa Atlético Nacional vs Once Caldas: Ambos esperan continuar por la senda del triunfo

Atlético Nacional vs. Once Caldas| Sábado 21 de abril| Horario del partido Atlético Nacional vs Once Caldas : 19:45h |Estadio Atanasio Girardot | Transmite Win Sport | Juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga Águila 2018-1|A seguir de líderes.