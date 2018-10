Carlos Pandolfi: "Cuando me llamaron para que escribiera el prólogo del libro, dije no tengo experiencia"

Carlos Alberto Pandolfi, ídolo cardenal de todos los hinchas que lo vieron y los que no lo vieron jugar, es una insignia para Independiente Santa Fe. Llega al cuadro Cardenal en 1975 y su debut lo hace en un partido ante el Unión Magdalena jugado en el Nemesio Camacho El Campin. Pandolfi llega a Bogotá para escribir su nombre con letras doradas en la historia del "Expreso", convirtiéndose en el goleador del equipo y en el ídolo de la hinchada santafereña.

Sus goles marcaron la historia en el cuadro "Cardenal", como aquel gol que le marcó al América de Cali en el final del partido y que hizo que Santa Fe se clasificara a la final del campeonato colombiano. Gol que recordó el día de ayer en la Feria del Libro, en Bogotá tras un conversatorio con los hinchas santafereños, que no dudaron en llegar hasta Corferias para ver a uno de sus mayores ídolos, en está ocasión compartiendo la pasión por la lectura.

Fue así como Carlos Pandolfi regresa a Colombia, tras una invitación de Independencia Records, un grupo de arte y cultura para la paz, que saca el libro "La Fuerza de un Pueblo", con sello y cuentos narrados por los los hinchas cardenales, que cuentan sus historias detrás del equipo y los colores que aman y para el que el ídolo argentino escribió el prólogo.

Pandolfi estuvo hablando con Santa Fe Vavel y le contó lo orgulloso y feliz que lo hace sentir estas invitaciones, "Cuando me llamaron los chicos para invitarme a realizar el prólogo del libro, lo primero que les dije, la verdad yo no tengo experiencia en escritura, pero déjamelo pensar", con risas comentó Carlos. "Pero bueno como me hablaron que se trataba de un tema santafereño, pero fundamentalmente un tema que tiene que ver con la unión de las personas y con la paz, que es algo que todos los seres humanos pretendemos, me entusiasmé y empecé a escribir, estuve 2 o 3 noches escribiendo, borrando, escribiendo". Contó Pandolfi.

Foto: Milena Rueda

Para Carlos Pandolfi ver los hinchas que se acercaron al stand de Corferias para escuchar su experiencia como escritor, lo entusiamó mucho y siempre recalca cómo lo emociona ver tanto hincha joven que hoy lo tienen como ídolo cuando no lo vieron jugar. "Es una alegría inmensa, una emoción inmensa que me hacen sentir y bueno a pesar que casi la mayoría de todos los que están acá son muy jóvenes y no me vieron jugar, todo lo que han leído y les han comentado, siempre me dan estás muestras de cariño que exceden las palabras de lo que puedo decir de lo que siento. Lo que más se me impregna es de emoción, sobre todo por todos estos mimos del alma que ustedes me hacen sentir satisfactoriamente bien". Comentó emocionado el goleador cardenal.

Cuando se le preguntó al argentino por su experiencia como escritor, confesó que lo pensó bastante para lanzarse a escribir el prólogo del libro, para él era una gran responsabilidad y por eso acudió a su amigo. "¿Qué hice?, se lo envíe a mi gran amigo Daniel Samper, para que viera si me podía corregir como académico de la lengua, si le parecía que estaba bien y por suerte aprobé el examen (risas), así que mi profesor y gran amigo Daniel Samper, me dijo que había sido muy decoroso lo que había escrito, así que sin ningún tipo de duda, fue una experiencia novedosa, para mí, pero que me ha hecho sentir mucho orgullo que sigan reconociéndome dentro de toda la historia de Santa Fe y que haya sido yo participe de esta institución y del primer campeón de Colombia". Afirmó Pandolfi en diálogo con Santa Fe Vavel.

El goleador e ídolo cardenal dejó un mensaje para la hinchada albirroja que hoy sufre los altibajos del equipo, "Siempre la hinchada santafereña se caracterizó por sufrir los momentos malos, pero seguir alentando al equipo, ahora es un paso digamos fugaz, que no están saliendo las cosas, pero debemos reconocer que en estos últimos años se han logrado muchos éxitos, muchos triunfos, muchos títulos, lo cual sin ningún tipo de duda me imagino los disfrutaron muchísimo y de seguro volverán pronto. Así que espero lo mejor para Santa Fe". Agregó el argentino.

Igualmente dejó un saludo de agradecimiento por tanto afecto que se le demuestra en cada uno de sus visitas a Colombia. "Que me tengan en cuenta, me hacen sentir muy feliz, para mi Bogotá es mi segunda casa, yo tengo hija colombiana y santafereña obviamente, así que el agradecido siempre seré yo". Concluyó Carlos Pandolfi.