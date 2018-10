Junior se despistó y Nacional le sacó un punto del Metropolitano

Junior de Barranquilla se puso al día en la Liga Águila. El 'rojiblanco' quedó en la cuerda floja tras su empate de este miércoles ante Atlético Nacional en el estadio Metropolitano. Los de Julio Comesaña tenían controlado el encuentro, pero en el último suspiro dejó escapar lo que era un respiro en la tabla para concentrar sus fuerzas en la Copa Libertadores.

El 'tiburón' barranquillero presentó una nómina alterna, al igual que el 'verdolaga', que había cumplido con un partido del torneo más importante a nivel sudamericano el día anterior. Comesaña inició el encuentro en la delantera con Jonathan Álvez e inesperadamente con Teófilo Gutiérrez, sabiendo que en menos de 24 horas se jugaría la vida en la Libertadores. Igualmente, 'Julio Octavo' apostó por el debut del lateral izquierdo Gabriel Fuentes, optando tácticamente por una doble línea de cuatro. Por su parte, Jorge Almirón siguió siendo fiel a su estilo, buscando explotar las bandas, esta vez con Andrés Rentería y Jeison Lucumí, y en defensa experimentando nuevamente con Daniel Bocanegra como central al lado del argentino Diego Braghieri.

Los primeros 20 minutos fueron jugados a un ritmo muy alto, aunque no hubo muchas llegadas. Luego ambos equipos optaron por bajarle a la intensidad y reacomodar sus estrategias. Junior no tuvo el control de la pelota y Nacional no tuvo mucho peso ofensivo, por lo que no se hicieron daño en el primer epílogo.

Para el segundo tiempo, Comesaña le dio paso a Jarlan Barrera y a Sebastián Hernández, para buscar el control de la pelota, y gracias a ello llegó una gran oportunidad para abrir el marcador. El propio Hernández envió un balón por encima a la espalda de los defensas y encontró a Teófilo Gutiérrez, que puso 1-0 en 68 minutos de juego tras mandar a guardar el balón en la portería de Christian Vargas sin dejar caer el esférico. Almirón revolucionó a su equipo en los últimos quince minutos y le dio paso a Edwin Velasco, Juan Pablo Nieto y Andrés Sarmiento. Este último se encargó de aguar la fiesta en el 'metro' luego de recibir el balón a espaldas del arco que defendió José Chunga. La marca por parte del peruano Alberto Rodríguez no fue la apropiada y dejó que el juvenil se volteara para luego empujar el balón al fondo de la red en 93 minutos del encuentro.

Al final, un resultado que sabe a derrota para el equipo barranquillero, que este jueves tendrá una nueva salida, esta vez ante Alianza Lima por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, mientras que Nacional sigue enchufado y este domingo en Bogotá jugará visitando a La Equidad por la jornada 18 de la Liga Águila.