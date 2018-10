Henry Rojas: "Volver a jugar era algo que anhelaba"

El volante de Millonarios, Henry Rojas concedió una entrevista durante el programa El Carrusel de Caracol Radio la tarde de domingo. En esta charla dio a conocer sus sensaciones sobre la lesión que lo tenía marginado del campo de juego: "Sobre la dolencia física me encuentro mejor, en el tema físico me cuesta un poco porque no pude hacer la pretemporada, pero estoy contento por el partido que hice".

Los periodistas le preguntaron cómo se sentía viendo al equipo desde afuera y sin poder participar durante gran parte del torneo, el volante del equipo 'azul' respondió: "es muy difícil, siempre he querido jugar y no lo he podido hacer, a veces las lesiones u otros temas no dejan participar del juego, pero mis compañeros han dado lo mejor siempre".

El gol marcado por el tolimense mantiene la esperanza del equipo capitalino de poder clasificar a la siguiente fase del torneo, sobre este tema el volante, dijo: "para mi volver a jugar era algo que anhelaba, y que el profesor Russo me diera la oportunidad de jugar el partido completo, me dio la confianza para poder colaborarle al equipo con un gol".

Le preguntaron si el equipo es consciente de que ganar los últimos dos partidos es la única forma de avanzar a la siguiente fase y Rojas fue enfático: "sí, el equipo sabe que no tiene margen de error. Quedan dos partidos para terminar la Liga, pero también sabemos que nos quedan otros partidos en la Copa Libertadores que debemos ganar".

El triunfo de Millonarios contra el Atlético Huila, le da una esperanza al equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, quien espera avanzar a la siguiente fase de ambos torneos, tanto Copa Libertadores como en la Liga Águila 2018-I.

Los 'embajadores' con esta victoria ante el equipo huilense quedan en la décimo segunda posición con 23 puntos, a cuatro de Junior que es octavo con 27 puntos; y la próxima fecha enfrentará a Envigado, el día miércoles 2 de mayo en partido aplazado por la jornada 16.