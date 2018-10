Guía VAVEL de la Copa Mundial 2018: Suiza

Sin mucho jugador de nombre y unos cuantos que juegan en los clubes más populares del mundo, la ‘Schweizer Nati’, como también se le conoce a esta selección, desea superar las mejores participaciones que ha tenido en las citas mundialistas, en las que coincidencia mente ha llegado hasta los cuartos de final, liderados por Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtsteiner y Yann Sommer.

Su clasificación hacia Rusia 2018

Igualados con 27 puntos con Portugal, pero con menos diferencia de gol +16 y los ‘lusos’ con +28, la Selección que dirige Vladimir Petković pasó a la siguiente ronda como segunda del Grupo B.

Más adelante, en fase definitiva, es decir, enfrentamiento directo, derrotó por la mínima diferencia a Irlanda del Norte, llave en la que inició de visitante y con gol de Ricardo Rodríguez, ganó 1-0 de visita. Ya en el partido de vuelta, el marcador quedó igualado 0-0, resultado que terminó clasificándolos al Mundial de Rusia 2018.

Foto: AFP

Único favorito

En el momento del sorteo, los suizos quedaron ubicados en el Grupo E, junto con las selecciones de Brasil, Serbia y Costa Rica, equipos que en la previa no cuentan con el mismo nivel de la selección en la que juega Neymar, Coutinho y Firminho, entre otros.

Asimismo, los jugadores no sobresalen mucho a nivel mundial, es decir, a nivel individual no tienen la misma constancia en el nivel deportivo y por eso no tienen buen seguimiento por parte de los seguidores del fútbol.

El director técnico

Nacido en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 15 de agosto de 1963, Vladimir Petković es un ex futbolista y ahora entrenador con un recorrido no tan extenso en el fútbol mundial.

Con 18 años de experiencia como jugador y 13 años como entrenador, Petković inició su carrera de director técnico en el FC Lugano, temporada 2004 -2005, consiguió un rendimiento del 41.18%; pasó al AC Bellinzona, temporada 2005-2007, obtuvo un rendimiento del 57.73%; más adelante dirigió al BSC Young Boys, temporada 2008-2011, en las que logró un rendimiento del 59.54%; después orientó al Samsunspor, temporada 2011-2012, en la que alcanzó un rendimiento del 18.18%; en el F.C. Sion, temporada 2012, consiguió un rendimiento del 25%; luego dirigió a la Lazio, temporada 2012-2013, en la que logró un rendimiento del 48.1%.

Finalmente, en la Selección de Suiza, hasta el momento, lleva un rendimiento del 61.11%.

Foto: AFP

Cabe recordar que en la Lazio, Vladimir ganó la Copa de Italia 2012 -2013, luego de que su equipo derrotara 1-0 al rival de patio, la Roma.

Jugadores fundamentales

Granit Xhaka, Stephan Lichtsteiner, Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer y Breel Embolo, son los principales jugadores de ‘Schweizer Nati’, quienes han pasado por diferentes equipos a nivel mundial, especialmente europeos; la gran mayoría transitó por el fútbol alemán, país que actualmente es el campeón de la copa del mundo.

Participación en Mundiales

1934 (Italia), 1938 (Francia), 1950 (Brasil), 1954 (Suiza), 1962 (Chile), 1966 (Inglaterra), 1994 (Estados Unidos), 2006 (Alemania), 2010 (Sudáfrica) y 2014 (Brasil).

De los anteriores mundiales, la Selección Suiza tuvo sus mejores participaciones en Italia 34’, Francia 38’ y Suiza 54’, citas en las que consiguió llegar a cuartos de final.

Su máximo goleador a nivel de selección es Alexander Frei, quien en 10 años (2001-2011) marcó 42 goles.