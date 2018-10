Previa Santa Fe vs River Plate: Los 'cardenales' no quieren darse por vencidos

Para Independiente Santa Fe, nada ha sido fácil a lo largo de su historia. Todos sus logros han sido obtenidos con un gran sacrificio, esfuerzo y sufriendo hasta el final; y así, los hinchas disfrutan con mucha emoción porque después de la angustia llega la felicidad. Y en esta participación del conjunto 'cardenal' en la Copa Libertadores 2018, está presente ese factor de lo difícil, de lo sufrido, de lo que pareciera lejano.

Los cuatro partidos que ha disputado el 'león' en esta versión de la Copa Libertadores, han finalizado con empate. No pierde Santa Fe, pero tampoco ha podido conseguir triunfos y eso es lo que tiene al equipo remando contra la corriente para intentar el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. No obstante, los 'cardenales' no quieren darse por vencidos y saben que la victoria es fundamental para estar cerca de conseguir el logro propuesto.

Bajas en la nómina

El elenco colombiano registra tres bajas sensibles en su nómina para enfrentar este partido. Los jugadores Javier López y Nicolás Gil salieron lesionados en el más reciente partido disputado en Ibagué y quedaron descartados para el juego ante River Plate. En el caso de López, sufrió una fractura en una mano y tendrá una incapacidad aproximada de dos meses; por su parte, Gil tiene una lesión muscular y aún está por determinarse su incapacidad. La tercera baja es la de Yeison Gordillo, acumulado en amarillas.

Ante las ausencias ya descritas, el técnico interino de Santa Fe Agustín Julio, ya tiene listas las variantes que utilizará conformar el once titular encargado de afrontar el juego de este jueves en El Campín. José Moya, será el encargado de reemplazar a López, Leyvin Balanta estará en el lugar de Gil, mientras que Juan Daniel Roa (ya recuperado de su lesión), tendrá la misión de sustituir a Gordillo. El resto del equipo será el mismo que enfrentó los dos partidos ante Flamengo.

Así las cosas, una posible formación titular de Santa Fe para enfrentar a River Plate en El Campín, sería con: Robinson Zapata, Carlos Arboleda, José Moya, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Baldomero Perlaza, Armando Vargas; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

No tiene otra opción: Santa Fe debe si o si ganar si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores 2018. Será muy importante el apoyo de la gente en la tribuna y que los jugadores den el todo por el todo en la cancha. Reto difícil pero no imposible para un 'león' que quiere rugir muy fuerte.

River, por la clasificación anticipada

El equipo argentino, si llega a ganar, asegura su paso a la siguiente ronda de manera anticipada y a falta de una jornada. Seguramente, los gauchos enfrentarán el juego con cierta tranquilidad y a sabiendas de que es el equipo local quien la necesidad apremiante del triunfo. A ellos, el empate les sirve, contrario sensu a lo que sucede con Santa Fe.

El conjunto de la 'banda cruzada' tiene la totalidad de su nómina a disposición del técnico Marcelo Gallardo. Por consiguiente, se presume que jugará en la cancha de El Campín jugará la misma nómina titular que enfrentó a Emelec en el Monumental

Una posible formación de River Plate para enfrentar a Santa Fe, sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

Será el tercer enfrentamiento oficial entre Santa Fe y River Plate en Bogotá. El primero fue en la Copa Libertadores de 1967, con resultado final 2-2 y el segundo fue en la Recopa de 2016, con marcador de 0-0.

El partido será dirigido por el árbitro Roberto Tobar de Chile, asistido por sus compatriotas Claudio Ríos y José Retamal y usted podrá seguir el minuto a minuto de este juego a través de VAVEL.com.