Liga Águila: regresa el periodo de las cuentas para clasificar

La Liga Águila se puso al día con el juego entre Medellín y América de Cali en el Atanasio Girardot, en el cual el 'poderoso' se impuso 3-1. Con la eliminación del conjunto 'escarlata', ahora quedan ocho equipos que aspiran a hacer realidad su clasificación ocupando uno de los cuatro cupos disponibles que las probabilidades matemáticas ofrece y los mantiene con vida. ¿Qué necesitan para clasificar? Aquí se lo contamos:

Deportivo Cali

Con 28 puntos y una diferencia de gol de +9, el equipo de Gerardo Pelusso es el más favorecido en la tabla de los aún no clasificados. Si derrota al Pasto, asegura con tranquilidad su clasificación y tendría que esperar que Atlético Huila no venza a Boyacá Chicó para terminar en casa la serie de cuartos de final. Si empata debe esperar a que Millonarios no gane su partido y lo supere en la diferencia de gol, porque en caso de suceder, tendría que prender veladoras para que Patriotas, Once Caldas y/o Junior no ganen sus encuentros. Si pierde, necesitará que entre Patriotas, Once Caldas, Junior y Millonarios hayan dos perdedores. Jaguares lo puede igualar en puntos, pero tendría que pasar una hecatombe para que el felino lo supere en la diferencia de gol.

Patriotas

Los de Diego Corredor tienen cifras similares a los 'azucareros'. Si bien, también tienen 28 puntos, pero su diferencia de gol es de -1 así que debe ganarle al Tolima para asegurar su clasificación sin problemas y debería esperar a que Cali y Huila no ganen, si también quiere aspirar a ser cabeza de serie en los play-offs. Si empata, debe esperar que entre Cali, Once Caldas, Junior, Millonarios y Jaguares, hayan al menos que no sumen de a tres puntos. Si pierde, debe esperar que entre Cali, Once Caldas, Junior, Millonarios y Jaguares hayan mínimo tres de ellos que no sumen victorias.

Once Caldas

El conjunto dirigido por Hubert Bodhert está en zona crítica. Con 27 puntos y una diferencia de +3 se ubica séptimo, por lo que debe vencer a Alianza Petrolera para asegurarse en los play-offs y si quiere aspirar a ser cabeza de serie, tendría que esperar un empate de Patriotas y de Cali, más una derrota muy abultada del Huila. Si empata, debe esperar a que entre Patriotas, Junior, Millonarios y Jaguares hayan al menos dos de ellos que no sumen de a tres puntos. Si pierde, no alcanzaría siquiera la línea de los boyacenses, y tendría que rezar para que entre Junior, Millonarios y Jaguares haya como mínimo dos que empaten o pierdan sus respectivo juegos.

Junior

Tiene cifras similares al 'blanco blanco' con 27 puntos y +2 en diferencia de gol. Al igual que el Once, si le gana a Jaguares asegura su puesto en los play-offs, y si desea ser cabeza de serie debería esperar un empate de Patriotas y de Cali, más una derrota muy abultada del Huila. Si empata, debe esperar a que entre Patriotas, Once Caldas y Millonarios hayan al menos dos de ellos que no sumen de a tres puntos. Si pierde, debe esperar estrictamente una derrota de Millonarios y de Once Caldas para depender de la diferencia de gol.

Millonarios

Con 26 puntos y una diferencia de gol de +2, el campeón vigente dirigido por Miguel Angel Russo es el mejor posicionado entre los que andan afuera de los ocho esperando un 'papayazo' de los que no han asegurado su clasificación. Si vence a Santa Fe, debe esperar que entre Cali, Patriotas, Once Caldas y Junior haya al menos uno que pierda su partido, o que uno de los tres últimos mencionados empate. Si empata, debe esperar una derrota de Junior u Once Caldas y que tanto Jaguares como La Equidad y Rionegro Águilas logren como máximo el empate. Si pierde le dirá adiós a la competencia y cederá su trono a un nuevo campeón.

Jaguares

Los del 'Willy' Rodríguez ocupan la novena casilla con 25 puntos y una paupérrima diferencia de gol de -9, asíque para clasificar, necesitan ganar sí o sí ante Junior para llegar a 28 puntos. Si bien, es poco probable que desplace al Cali, que aún perdiendo tiene una diferencia de gol muy buena sobre él. Probablemente puede igualar a Patriotas que tiene -1, que podría aumentar si pierde, pero eso no bastaría para el conjunto de Montería, que también tendrían que esperar a que Once Caldas o Millonarios sumen como máximo un empate. Un resultado distino a la victoria significa su eliminación del campeonato.

La Equidad

El conjunto que dirige Luis Fernando Suárez logró quedar con vida tras su victoria ante Nacional, llegando a 24 puntos y una diferencia de +2. Aunque es una posibilidad remota, debe ganarle al América y esperar derrotas de Once Caldas y Junior para superarlos en diferencia de gol, pero también necesitaría una manito de Santa Fe para que derrote a Millonarios o le saque al menos el empate, y que Jaguares tampoco sume. De lo contrario, también le dirá adiós a su pequeña posibilidad de estar en los play-offs.

Rionegro Águilas

Los de Hernán Torres tienen 24 puntos y una diferencia de -4 son los que más milagros necesita para estar en los play-offs. Para clasificar necesitan vencer abultadamente al Bucaramanga, y esperar que Once Caldas, Junior, Millonarios, Jaguares y Equidad pierdan abultadamente. Un resultado distinto, lo deja sin opciones matemáticas.

Los encuentros de la última fecha se desarrollarán el domingo y comenzarán a partir de las 2:00 p.m. con el partido entre Envigado y Medellín. Los juegos en los que tendrán que ver los equipos que buscan clasificar se jugarán a las 6:0 p.m. mientras que el cierre lo darán Nacional y Leones en el Atanasio y luego se procederá a hacer el sorteo de los play-offs.