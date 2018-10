Pedro Santos: "El equipo quiso cambiar, ganar, pero no lo conseguimos"

Luego del atípico encuentro que se vivió en la capital de la montaña entre el DIM y América de Cali, los dirigidos por Pedro Santos se fueron sin los 3 puntos y sin chance alguna de poder clasificar al grupo de los 8.

Luego del encuentro que se disputo entre este Jueves y viernes, debido a la fuerte tormenta que se vivió en la ciudad de Medellín, Pedro Santos habló ante los medios y dijo lo siguiente: "Mis jugadores quisieron cambiar, ganar, pero no lo conseguimos, lo que significa que no conseguimos la actitud y el fútbol".

También se le preguntó al estratega europeo por la inclusión de 6 jugadores sub 20, hecho que llama la atención porque América cuenta con una nómina amplia, para haber afrontado este encuentro con jugadores de mayor experiencia y declaró que tienen un calendario muy complejo, ya que se vienen cerca de 7 juegos muy complicados, además el equipo cuenta con muchos jugadores lesionados, pero también asegurá que "el equipo cuenta con jugadores jóvenes muy preparados para afrontar estos partidos".

Por otra parte, se le preguntó al técnico escarlata por la ausencia de Carlos Bejarano, ya que ha sido uno de los jugadores con mayor peso en el equipo americano, y que de alguna manera se ha convertido en una de las ausencia más importantes en el once de los diablos rojos, referente a esto dijo que: "Me siento muy contento con Carlos Bejarano, es un gran arquero, pero no podemos contar con él porque está lesionado, Pluto Meneses es un gran arquero también, estamos muy contentos con él".

Es importante destacar que con esta derrota ante el equipo paisa, el América cerró su posibilidad de clasificar al grupo de los 8, con esta realidad su próximo partido lo jugará ante La Equidad Seguros, con el objetivo de poder quedarse con los 3 puntos en el estadio sanfernandino y terminar de manera decorosa lo que fue su participación, en este torneo apertura del rentado nacional.