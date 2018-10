Gustavo Torres: “Soy un jugador joven y estoy disponible para cuando el entrenador me necesite”

Luego del triunfo 0-2 de visitante contra Deportivo Cali, con dos goles de Gustavo Torres, Atlético Nacional se prepara para el remate del torneo todos contra todos, en el que cerrará de local contra Leones, equipo que viene de perder de local 0-1 ante Deportivo Pereira, partido válido por la Copa Águila.

Después del entrenamiento que habitualmente se realiza en la sede deportiva de Guarne, los jugadores atendieron a los medios de comunicación. Gustavo Torres, artífice de los dos goles en el estadio de Monumental de Palmaseca, indicó que para él ha sido fundamental la confianza por parte del cuerpo técnico, encabezado por Jorge Almirón.

“El ‘profe’ me ha dado la confianza durante los partidos, eso ha sido muy importante para mí. Antes del partido contra el Deportivo Cali, él me dijo que le metiera intensidad, que iba a anotar un gol y que me las creyera. Gracias a Dios se pudo anotar. Vamos paso a paso y con tranquilidad”, sostuvo el jugador de Atlético Nacional.

Gustavo, quien también hace parte de la rotación que hacen en el equipo ‘verdolaga’, también fue autocrítico y dijo que él todavía tiene muchas situaciones deportivas por mejorar y también aprender de los jugadores que tienen más experiencia en el equipo.

“Yo todavía tengo mucho por mejorar en la parte deportiva, soy un jugador joven y estoy disponible para cuando el entrenador me necesite. Quiero seguir aprendiendo muchas cosas de mis compañeros. En estos momentos estoy tranquilo, esperando recibir una nueva oportunidad para saberla aprovechar”, manifestó.

Para el ex jugador del Deportes Quindío, que ya lleva cuatro goles con la camiseta de Atlético Nacional, el equipo debe encarar los partidos de las finales de manera responsable, sin importar el rival que esté al otro lado, y más si se tiene en cuenta que los hinchas esperan una nueva estrella.

“Los equipos que aspiran a llegar a las finales han mostrado buen fútbol, si están ahí es por algo. Nosotros, independientemente del rival que nos toque, tenemos que encarar los partidos con la mayor responsabilidad posible. La hinchada espera una nueva estrella y para eso nos estamos preparando”, afirmó.

Para finalizar, Gustavo Torres señaló que Leones es un equipo que siempre se juega un partido aparte contra ellos, Nacional, entonces los jugadores deben estar preparados para eso y también para darle un buen espectáculo a los hinchas.