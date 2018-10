Un Medellín con una nómina mixta y de floja presentación cayó 2-0 ante Envigado

Un partido donde para el presente torneo no se jugaba prácticamente nada, pues Envigado saltaba al terreno de juego sin posibilidades de entrar al grupo de los 8 y por su parte Medellín salía a la cancha ya clasificado para las instancias finales.

Habría que pensar más a largo plazo para darle un poco de trascendencia al partido, sumar era importante para Envigado por el tema del descenso (se ubica en la casilla 15) y para Medellín por el tema de la reclasificación ya que este ítem define la localía a partir de los cuartos de final.

Ismael Rescalvo, director técnico del Independiente Medellín decidió dar descanso a su plantilla principal y decidió disputar el partido con suplentes, solamente en ataque contó con jugadores habitualmente titulares, el argentino y goleador del campeonato Germán Cano en compañía de Leonardo Castro.

Envigado como es de costumbre se mostró aplicado en marca y mostrando un gran trabajo táctico; saltó al terreno de juego con dos misiones claras, tener el dominio del balón con posesiones largas de pelota y ejercer una presión alta para tratar de recuperarla lo antes posible. Medellín se notó incomodo e impreciso desde los primeros minutos, donde el local era aún sin ser profundo, claro dominador del juego. Los jóvenes jugadores de Envigado con ganas y buen fútbol, no abandonaron sus tareas, presión alta y tenencia del balón, a eso jugaban, y Medellín no hacía mucho por evitarlo, no encontraba profundidad ni ofrecer peligro en arco rival.

Ya el reloj marcaba 20 minutos de juego y ninguno de los dos equipos había realizado un disparo a portería, el juego ofensivo de Medellín era predecible, balones filtrados de Brayan Angulo buscando a Cano quien no tuvo una buena tarde, y Envigado si bien era dueño del balón no encontraba la profundidad necesaria que les permitiera abrir el marcador.

A los 26 minutos de juego, el fútbol premiaba a quien hacía un poco más por el partido, Envigado encontró en los pies de Wilfrido de la Rosa Mendoza el tanto que los ponía en ventaja, y era una muestra clara de que la defensa de Medellín no ofrecía ninguna garantía. El tanto conseguido por el renovado conjunto envigadeño no cambió mucho el panorama del juego, Medellín fue incapaz de reaccionar y el 'naranja' continuó con el dominio del esférico. Así se terminaría la primera mitad con Envigado adelante en el marcador.

Para el segundo tiempo Medellín salió con cambios, no en su nómina, sino en su actitud, y se mostró decidido a buscar el empate, Envigado por su parte bajó el ritmo de juego y la intensidad en la marca, y permitió jugar un poco más al equipo rojo. Pasados 10 minutos del segundo tiempo Ismael Rescalvo realizó la primera variante, ingresando a Javier Calle por Brayan Angulo, en el momento del cambio Medellín era dominador del partido pero no lograba ofrecer peligro al arco defendido por Santiago Londoño.

Con la ausencia de Brayan Angulo, ahora todas las jugadas de ataques del DIM se generaban por la banda izquierda, Mauricio Gómez, quien poco ha aportado al equipo a lo largo del torneo, y quien había tenido una primera mitad bastante pobre, comenzó a sobresalir y a echarse el equipo al hombro, generó muchas aproximaciones pero falló siempre en la jugada decisión final y estuvo demasiado impreciso en el momento de tirar centros al área.

Cuando más incisivo se mostraba Medellín, Envigado sin buscarlo mucho, al minuto 73 de juego se encontró con el segundo tanto del partido y ampliaba la diferencia, a pesar de que Medellín jugaba mejor y de que aún faltaban 17 minutos para el pitazo final, el partido se veía ya definido a favor del equipo naranja.

Viéndose abajo por dos goles en el marcador, Ismael Rescalvo ingresaría al delantero Juan Fernando Caicedo, buscando salvar el partido, lo que no se logra entender es que la variante fue por Mauricio Gómez, que como se mencionó anteriormente era quien le estaba dando volumen de juego al conjunto rojo. El recién ingresado tendría la opción más clara de descuento para el DIM, pero una gran atajada de Santiago Londoño con ayuda de los palos le negaría el grito de gol al atacante. Medellín se resignó a la derrota a falta de 10 minutos para el final del partido, fue una mediocre presentación y faltó mucho compromiso y entrega por parte de los jugadores en cancha, pues pareció que tener la posibilidad de tener minutos y mostrarse para competir por un puesto en el onceno titular no fuera suficiente motivación.

Envigado fue sin ser muy superior un justo ganador del encuentro, cerró una temporada aceptable ocupando la décima casilla con 26 puntos (a un punto del octavo clasificado) y le saca al momento 18 puntos a Boyacá Chicó y Leones FC en la tabla del descenso.

Medellín cerró el todos contra todos en la segunda posición con 35 puntos y se medirá en cuartos de final al Junior de Barranquilla, pero antes se medirá en un crucial compromiso ante Sol de América de Paraguay por el juego de vuelta de la Copa Conmebol Sudamericana este jueves 10 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.