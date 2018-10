Falcao en la Selección Colombia: un 'Tigre' que devora redes

El delantero de la Selección Colombia más querido por todos los colombianos en la actualidad, Radamel Falcao García, es el actual goleador histórico de la 'tricolor' nacional, sumando un total de 29 goles en 71 partidos, superando a grandes jugadores históricos.

Con 32 años y un olfato anotador para detectar las redes y 'devorarlas', el 'Tigre' será una de las cartas más importantes de José Pékerman de cara a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, pues si bien no estuvo en varios partidos de la etapa de clasificación por varias lesiones, Falcao es uno de los siempre fijos en las convocatorias cuando está al 100 %.

El debut del 'killer' en la Selección absoluta fue hace 11 años (2007), días antes de su cumpleaños número 21, cuando estuvo en el campo de juego en un partido disputado ante Uruguay, en Cúcuta, donde el combinado 'cafetero' cayó 1-3. Desde ese momento, comenzó a crecer una historia de amor con los goles y las redes.

Comenzaron los goles

Su primer tanto con la 'tricolor' lo marcó en un partido amistoso el 3 de junio de 2003 ante Montenegro luego de una larga sucesión de toques del balón; en un partido donde los dirigidos por Jorge Luis Pinto vencieron gracias a ese gol en la Copa Kirin.

Sin embargo, tuvieron que pasar dos amistosos más para que Radamel pudiera estrenarse en un partido oficial, pues fue ante la selección de Perú en 2009, en las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, donde marcó el único tanto de la victoria.

El '9' de la Selección comenzó a devorar redes en clasificatorias y en duelos amistosos, además su presente futbolístico en el Porto de Portugal era envidiable para cualquier delantero y temido para los defensores rivales. Esto lo llevó a aparecer en la Copa América de Argentina 2011, donde marcó dos tantos ante Bolivia.

Rumbo a Brasil 2014: su momento top

El camino a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 fue el momento top de Radamel Falcao García, tanto en la Selección Colombia como en sus clubes. El samario pasó del Porto al Atlético de Madrid. Clubes donde marcó 140 goles en 178 partidos, dejando un promedio de gol alto tras su salida.

A comienzos del año 2013, el 'Tigre' estuvo en el FIFA/FIFPro World XI 2012 y fue elegido como el quinto mejor jugador del mundo, según la votación del FIFA Balón de Oro 2012. Un año después fue elegido el décimo primer mejor jugador del mundo del año.

Marcó nueve goles con la 'tricolor' para regresarla a la máxima competencia a nivel mundial, donde se recuerdan los dos tantos desde el punto penal, a Chile en el Metropolitano de Barranquilla, resultado que sirvió para sellar la clasificación a Brasil.

Falcao marcó el empate 3-3 y Colombia clasificó al Mundial.

Todo marchaba bien. Sus buenos goles y partidos lo llevaron a cambiar de club. El AS Mónaco contrató los servicios del 'devorador de redes' en la temporada 2013-2014 y, en un partido de Copa francesa ante el Chasselay, el delantero sufrió una lesión que lo alejó del máximo certamen en el mundo del fútbol.

Soner Ertek, jugador del equipo rival, hizo una fuerte entrada en el área sobre el colombiano, donde golpeó la rodilla izquierda del atacante, descargando todo su peso en ella. Resultado: rotura del ligamento cruzado anterior. Por más que Falcao trató de agilizar su recuperación y sus regresos a las canchas, no fue suficiente para estar al máximo. Se quedó sin Mundial.

Volvieron las sonrisas del '9'

Cumplida la máxima cita futbolística, el 'Tigre' se propuso volver a la élite del fútbol. Tuvo dos pasos sin mayor desempeño en el Manchester United y el Chelsea, y regresó al Mónaco. Desde entonces, si bien han sido pocas sus apariciones con la Selección, ha cumplido las veces que estuvo.

Marcó en partidos contra Bahréin (en dos oportunidades), Kuwait, Costa Rica, España, tanto donde consiguió superar a Arnoldo Iguarán como máximo goleador histórico de la Selección Colombia; anotó el empate en la victoria de Colombia sobre Francia 2-3, y también hizo su aporte en la clasificación al Mundial de Rusia 2018: marcó ante Brasil y Paraguay.

Mundial, el sueño del 'Tigre'

Falcao, hoy capitán de la Selección Colombia, tiene esa 'espinita' de, por cosas del destino, haberse perdido el certamen en Brasil 2014 y espera poder llegar en su máximo nivel para aportarle todos sus goles a la 'tricolor', ya comenta que “Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas”.

Actualmente y jugando para el Mónaco, el '9' de la Selección Colombia se recupera de una molestia muscular que lo ha alejado de los más recientes compromisos del club, esto no afectaría -de momento- su presencia tan anhelada en la Copa Mundial.

Los goles de Falcao en la Selección RIVAL FECHA COMPETICIÓN CANTIDAD Montenegro 03/06/2007 Copa Kirin (amistoso) 1 Perú - Amistoso 1 Nigeria - Amistoso 1 Perú 11/06/2009 Clasificatorias a Sudáfrica 2010 1 Venezuela 12/08/2009 Amistoso 1 Ecuador 09/10/2010 Amistoso 1 Ecuador 26/03/2011 Amistoso 1 Bolivia 10/07/2011 Copa América 2011 2 Bolivia 11/10/2011 Clasificatorias a Brasil 2014 1 México 01/03/2012 Amistoso 1 Uruguay 07/04/2012 Clasificatorias a Brasil 2014 1 Chile 11/09/2012 Clasificatorias a Brasil 2014 1 Paraguay 12/10/2012 Clasificatorias a Brasil 2014 2 Bolivia 22/03/2013 Clasificatorias a Brasil 2014 1 Perú 11/06/2013 Clasificatorias a Brasil 2014 1 Chile 11/10/2013 Clasificatorias a Brasil 2014 2 Bélgica 14/11/2013 Amistoso 1 El Salvador 11/10/2014 Amistoso 1 Bahréin 26/03/2015 Amistoso 2 Kuwait 30/03/2015 Amistoso 1 Costa Rica 06/06/2015 Amistoso 1 España 07/06/2017 Amistoso 1 Brasil 05/09/2017 Clasificatorias a Rusia 2018 1 Paraguay 06/10/2017 Clasificatorias a Rusia 2018 1 Francia 23/03/2018 Amistoso 1 TOTAL 29

Los clientes favoritos del 'devorador de redes' son Bolivia a la que le ha marcado en cuatro oportunidades; Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y Bahréin en tres ocasiones; mientras que a las últimas selecciones que les marcó (Francia y Brasil), sólo les ha convertido en una ocasión.