Colombia ganó a los senegaleses en el último partido entre ambas selecciones

Ambos seleccionados se encontraron para un partido amistoso, a los 25 días del mes de julio del año 2011, que se disputó en la ciudad de Medellín. En aquel compromiso, el conjunto cafetero, venció 2 goles por 0 al conjunto senegalés con anotaciones de Abel Aguilar y Jackson Martínez.

En los primeros 17 minutos del encuentro, se notaba la falta de un líder, pues James Rodríguez apenas empezaba a destacar en los convocados. Si bien la selección se adueñó del balón durante todo el tiempo que corrió antes del gol, no sabía que hacer con él. No se veían ideas claras, no había buen acompañamiento.

Jackson Martínez, en aquel compromiso fue el único delantero en el módulo táctico propuesto por Hernán Darío Gómez. Este jugador, corría y corría, sin embargo, el balón no llegaba a sus pies y poco podía hacer. Gustavo Bolívar, quien fue el recuperador neto en el compromiso, era quien mayor intención de ataque mostraba.

La primera anotación del compromiso, llegó gracias al hoy jugador del Deportivo Cali, Abel Aguilar. Esta anotación, fue el rebote de un balón que dejó el arquero de la selección de Senegal tras un disparo de Dayro Moreno.

Al minuto 42, llegó la segunda anotación del compromiso llegó mediante la cabeza de Jackson Martínez. Aquella clase auguraba una goleada, sin embargo, el montón de goles prospectados, nunca llegó.

Al minuto 5 del segundo tiempo, un jugador de la selección de Senegal, fue expulsado por una fea falta hacia Jackson Martínez. Tras esa expulsión, el módulo pasó de uno a cuatro delanteros: Dayro Moreno y Adrían Ramos por los costados, y Jackson Martínez con Radamel Falcao García en el centro.

El trámite restante del partido, se resume en los delanteros colombianos desperdiciando oportunidades de gol. Como fue llamado cerca a los días del partido: "el festival del desperdicio".

Posterior a este encuentro, se vieron las caras en Buenos Aires, el 31 de mayo del 2014 con un marcador de empate a dos. Ambos conjuntos se medirán de nuevo el 28 de junio del año corriente, válido por la tercera fecha de la fase de grupos (Grupo H) del Mundial de Rusia.