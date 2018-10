Previa Nacional vs. Cali: Se define el primer semifinalista de la liga

Deportivo Cali llega al Atanasio con el fantasma de lo sucedido hace casi un año, el Atlético Nacional parece tener ventaja, ya que, es un gran local, donde ha ganado todos sus partidos sin recibir goles. Sin duda, es un duelo impredecible del fútbol colombiano.

El local cuenta con el plantel completo, luego de su derrota ante Delfín por Copa Libertadores, el verde paisa se centró en preparar este juego de vuelta. El equipo de Jorge Almirón se juega su continuidad en la liga, aclarando que la semana entrante deberá definir su continuidad en la Copa Conmebol Libertadores.

Almirón pondrá a su once de gala para este compromiso con Monetti en el arco; Palacios por la derecha, como centrales Braghieri y Henríquez, por la izquierda, Marcelo Delgado; en el medio, Jhorman Campuzano junto a Gonzalo Castellani y Macnelly Torres; más adelantados, Reinaldo Lenis y Vladimir Hernández, mientras que, en el frente de ataque su goleador Dayro Moreno.

De otra parte, el profesor Gerardo Pelusso no ha confirmado el once que utilizaría y según lo informado por las fuentes oficiales no cuenta para este partido con Abel Aguilar y sus posibles reemplazantes (Kevin Balanta y Andrés Balanta) no están en la lista de convocados para el partido de este sábado.

El once titular que utilizaría Pelusso sería con Vargas en la portería; por la derecha Didier Delgado, como centrales Danny Rosero y Jhon Lucumí, por la izquierda, Jeison Angulo; en la primera línea, Andrés Pérez junto a Daniel Giraldo; por las bandas, Fabián Sambueza y Jhon Edinson Mosquera; como media punta, Nicolás Benedetti y adelante José Sand.

La serie la va ganando el Deportivo Cali, pero el duelo en Medellín será clave la lucha por el primer título del fútbol colombiano. El duelo tendrá la dirección arbitral del chocoano Gustavo Murillo.