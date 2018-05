Jorman Campuzano, el tesón del medio campo ‘verdolaga’ contra Colo Colo

Google Plus

Atento en la marca, aplicado para los cierres defensivos y los relevos posicionales de sus compañeros, al mismo tiempo de anticipar las recuperaciones de balón, así fue el partido de Jorman Campuzano, jugador que ha mantenido la regularidad durante el presente semestre en Atlético Nacional.

Precisamente, ayer en la igualdad sin goles contra Colo Colo, Campuzano lo dejó todo en la cancha, lideró el medio campo en el momento de salir jugando desde la parte de atrás, recuperó balones, intentó crear jugadas ofensivas y fue apoyo constante para desahogar la presión del rival sobre sus compañeros.

Y es que, si se trata de hablar de un jugador indispensable y fundamental para el esquema de Jorge Almirón, ese es Jorman, por quien pasan todas las jugadas que van en la transición de defensa-ataque, porque es el jugador con mejor ubicación y visión para distribuir el balón, pues casi siempre se ubica en la mitad de los dos centrales o en el centro de la cancha, situación que no fue ajena contra Colo Colo.

Sí, quizá erró por momentos en la entrega del balón o hizo una jugada demás que no era necesaria, cosa que es normal en un jugador juvenil, pero eso no fue obstáculo para definirlo como el mejor de la cancha, además eso seguro le ayudará a crecer más como jugador, y porque no decirlo, como persona. Asimismo, aunque poco habló en la cancha, lideró al equipo en la zona de volantes.

Así le fue a Jorman Campuzano, el jugador más destacado de Atlético Nacional en la igualdad sin goles contra Colo Colo, resultado que dejó clasificado al equipo ‘verdolaga’ como primero del Grupo 2 de la Copa Libertadores 2018.