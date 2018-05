El futuro de los jugadores después de Brasil 2014

Google Plus

La Selección Colombia finalizó en la quinta casilla su participación en la Copa Mundial de Brasil 2014. La participación 'cafetera' fue digna de elogios y reconocimientos por parte de los hinchas, prensa e incluso del ente organizador, la FIFA.

El equipo de José Néstor Pékerman jugó 5 partidos 3 en fase de grupos, luego en octavos de final y posteriormente cuartos de final ante el país anfitrión donde cayó (2-1). Sin embargo, la 'tricolor' tuvo al jugador que terminó como goleador del torneo y recibió la distinción al juego limpio. Hechos que enaltecen aquella participación mundialista.

Jugadores convocados para Brasil 2014:

Porteros

David Ospina: El guardameta antioqueño tuvo una destacada actuación en el máximo certamen del fútbol y producto de ello los ojos, del entonces director técnico de Arsenal de Inglaterra, se posaron en el golero haciendo posible su trasferencia al equipo 'gunner'. En el equipo londinense ha conseguido 5 titulos. Para esta próxima copa será nuevamente el encargado de salvaguardar en arco del combinado colombiano.

Faryd Mondragón: El 'turco' como es conocido el arquero, tuvo pocos minutos en Brasil 2014, pero le bastaron para convertirse en el jugador más veterano en jugar una Copa Mundial, récord que actualmente ostenta. Su presencia mundialista se debió más a su aporte fuera de cancha y en el camerino, desde su experiencia y recorrido.

Camilo Vargas: El tercer arquero no contó con minutos en Brasil 2014, sin embargo su buen rendimiento luego de la Copa lo llevó a salir campeón del rentado local con Santa Fe y posteriormente firmar con Atlético Nacional.

En el equipo antioqueño nunca se pudo consolidar y su relación con la hinchda no fue la mejor. A partir de ahí estuvo en el fútbol argentino y volvió al Deportivo Cali donde ataja actualmente y mantiene un buen nivel y estará en Rusia 2018.

Defensas

Cristián Zapata: El defensor central caucano fue dueño de su posición en Brasil 2014 y después del certamen continuó mostrando sus habilidades en el Milán, sin embargo de a poco fue resignando su protagonismo en el club 'rossonero' en donde ha conseguido un título en 2016. Para el técnico argentino es uno de sus hombres de confianza

Éder Álvarez Balanta: El joven defensor jugó un partido en Brasil 2014, sin embargo su participación fue pensando más a futuro y en darle más rodaje al jugador. Su actuaciones en River Plate lo llevaron a salir campeón en repetidas ocasiones de copas nacionales e internacionales. En 2016 recaló en el fútbol suizo, exactamente en el Basilea, allí ha salido campeón en dos ocasiones.

Carlos Valdés: El defensor no tuvo muchos minutos, aunque fue llevado a Brasil pensando en el recambio de jugadores en la zaga colombiana. Luego del campeonato mundial aterrizó en la MLS, luego fue cedido a San Lorenzo en donde salió campeón de la Copa Libertadores. Posteriormente fichó por Nacional de Uruguay y su rendimiento no fue el esperado, luego no tuvo mucha acción. Lleva alrededor de 3 años inactivo y se dedica a comentar para un canal deportivo.

Mario Alberto Yepes: El capitán del cuadro 'cafetero' fue uno de los puntos altos de aquella participación mundialista. Su experiencia dentro y fuera del campo fue un apoyo para el estratega argentino. Luego de Brasil 2014, el zaguero dejó el viejo continente y llegó al fútbol argentino con San Lorenzo. Después de una buena temporada con el 'ciclón', Yepes volvió al equipo de sus amores, el Deportivo Cali.

Santiago Arias: Fue el remplazo por el lateral derecho, cumplió de buena manera en los momentos en los que actuó. Actualmente continúa en el PSV donde acumula 5 campeonatos y es titular indiscutible del equipo holandés.

Juan Camilo Zúñiga: El lateral que llegó a Brasil como uno de los jugadores con mejor desempeño en la liga italiana, no defraudó. Luego de la cita mundialista continuó en Napoli y con las lesiones fue perdiendo su ritmo. Luego llegó al Bologna por seis meses en donde no tuvo mayor acción.

Después el profesional cambió de aires y se instaló en el fútbol inglés en donde tampoco encontró regularidad y las lesiones lo apartaron de las canchas. Actualmente está en Nacional en donde se recuperó y de a poco está volviendo a la competencia.

Pablo Armero: El jugador valle caucano llegó a Brasil sin mucho ritmo de competencia. Su suerte no cambió luego del mundial, a pesar de haber tenido un rol aceptable. Pasó por el Milán, Flamengo, Udinese, Bahía. Actualmente volvió al equipo que lo vio nacer, América de Cali.

Volantes

Carlos Sánchez: La 'roca' luego del mundial llegó al Aston Villa allí tuvo buenas actuaciones, a pesar de las temporadas regulares del cuadro 'villano'. Más tarde llegó a la 'fiore' donde también brilló en el medio campo 'viola'. Ahora está en el Espanyol donde realiza grandes actuaciones y donde todo indica a que estará en Rusia.

Abel Aguilar: Luego de ser titular en la mayoría de los partidos jugados en Brasil, el volante de marca fichó por el Toulose. Allí tuvo una lesión que lo marginó de la Copa América 2015. Luego pasó a Belenenses de Portugal y finalmente volvió al fútbol colombiano para reforzar la plantilla del Deportivo Cali. El futbolista es uno de los hombres de confianza de Pékerman y será de los que integre el seleccionado en Rusia.

Freddy Guarín: Después de su participación en Brasil continuó por temporada y media en el Inter de Milán. Posteriormente fue vendido al Shanghái Shenhua del fútbol chino en donde compartiría camerino con Giovanni Moreno. Actualmente se mantiene en la liga china, sin embargo luego del mundial en el país de la samba no volvió a estar en la órbita del combinado patrio.

Aldo Leao Ramírez: El volante samario luego del mundial continuó en el fútbol mexicano en su equipo Atlas, posteriormente pasó a Cruz Azul en el 2015 allí estuvo un año y luego regresó al fútbol colombiano para integrar la plantilla de Atlético Nacional, su actual club.

Alexander Mejía: El volante central después del mundial, finalizó la temporada con Atlético Nacional. Luego fue vendido al fútbol azteca, sin embargo no tuvo muchas oportunidades y solo estuvo 6 meses en Monterrey equipo lo dio a préstamo a Atlético Nacional. En el cuadro antioqueño consiguió varios títulos, entre ellos la Copa Libertadores. Posteriormente volvió al fútbol mexicano al club León, conjunto donde se encuentra actualmente.

Víctor Ibarbo: Cuando llegó al mundial de Brasil lo hizo en su mejor momento en el Cagliari, rendimiento que lo llevó a fichar por la Roma. Después de su paso en el equipo de la capital de Italia el extremo tumaqueño arribó al Watford en donde no tuvo un paso significativo y regresó a Atlético Nacional en 2016 en busca de retomar a su mejor nivel. Después pasó por varios equipos Panathinaikos, Cagliari y Sagan Tosu de la liga japonesa donde milita hasta ahora.

Carlos Carbonero: Tal vez una de las promesas de aquel mundial para Colombia era Carlos Carbonero, el jugador que en ese entonces militaba en River Plate integró el grupo de 23 en Brasil 2014. Posteriormente pasó al fútbol italiano allí estuvo por dos temporadas en equipos de media tabla para abajo, Cesena y Sampdoria. Luego tras un paso silencioso por el Calcio regresó al país 'cafetero' a integrar la nómina de Cortuluá.

Juan Fernando Quintero: El volante creativo luego del mundial en la tierra de la samba tuvo un bache futbolístico. En Porto no logró encajar y partió al fútbol francés. En el Stade Rennais jugó algunos partidos, sin embargó no se consolidó ni tuvo mayor continuidad. Finalizando el 2016 volvió al fútbol colombiano a préstamo con el DIM, fue ahí donde resurgió y tomó un gran nivel convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del rentado local. Actualmente el profesional se encuentra en River Plate y es uno de los destacados en la plantilla del 'muñeco' Gallardo.

Juan Guillermo Cuadrado: Luego del mundial el oriundo de Necoclí terminó un espectacular con la Fiorentina que significó estar en la órbita de grandes equipos. Para 2015 llegó al Chelsea en el cuadro londinense no tuvo mayor protagonismo y retornó al Calcio para integrar al dominador de esta liga, Juventus. En el 'bianconero' se mantiene hasta la fecha y es uno de los abanderados del club. Su buen nivel lo hará decir presente en Rusia 2018.

James Rodríguez: Después de culminar un fantástico mundial siendo el goleador del certamen y anotando el mejor gol de la competencia el astro colombiano fue fichado por Real Madrid. En el 'merengue' tuvo una primera temporada digna de elogios, luego fue perdiendo protagonismo por decisiones técnicas, sin embargo cuando actuaba lo hacía de gran manera. Posteriormente pasó a otro grande, Bayern Munich y en su primera temporada dejó gratas impresiones. Su buen rendimiento lo tienen como uno de los jugadores fijos para estar en Rusia.

Delanteros

Teófilo Gutierrez: El barranquillero finalizó su participación y continuó en River Plate siendo uno de los referentes del cuadro 'millonario'. Luego volvió al fútbol del 'viejo continente' de la mano del Sporting de Lisboa. Allí estuvo por un año y cumplió con una buena temporado, sin embargo retornó al equipo de sus amores, Atlético Junior donde se encuentra en la actualidad.

Carlos Bacca: Luego del mundial continuó por un año en el Sevilla en donde vivía un gran momento. Después sus buenas actuaciones lo llevaron al Milán, en el conjunto italiano estuvo por dos temporadas, pero no encontró su mejor nivel. Luego volvió al fútbol español en busca de retomar su rendimiento en un equipo que siempre pelea en la parte alta el Villarreal.

Jackson Martínez: El chocoano luego de Brasil continuó por una temporada más en el Porto, equipo con el que ganó todo y siempre figuraba como la principal carta en ofensiva, su rendimiento superlativo lo llevó al Atlético de Madrid. En el 'colchonero' no tuvo la regularidad esperada y las lesiones lo marginaron, fue ahí donde eligió China como su próximo destino. En el cuadro asiático las repetidas lesiones lo privaron de actuar, a tal punto de que las directivas y el profesional acordaran para rescindir su contrato. Actualmente el jugador se recupera y es un agente libre.