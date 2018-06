Colombia se llevó el botín de oro y el último puesto de la tabla

En el año 1993, Australia inauguraba el noveno mundial sub 20. Dieciséis selecciones juveniles de todo el mundo, se enfrentaban por el título al mejor conjunto internacional del momento. La selección Colombia (sub 20) de la época hizo parte del campeonato, y a pesar de que no llevo el título, logró obtener el botín del oro, gracias al delantero Henry Zambrano.

Esta era la cuarta vez que la Selección Colombia hacia presencia en un mundial juvenil. Los jugadores y el entrenador Reinaldo Rueda, tenían una gran responsabilidad, especialmente, de cara al mundial de mayores, Estados Unidos 1994. Sin embargo, la presión no sería un punto positivo para el conjunto nacional. De tres partidos disputados en fase de grupos, solo logró una victoria y perdió el resto de encuentros.

Los rivales de la Selección Colombia, fueron Rusia, Australia y Camerún. El conjunto de Reinaldo Rueda quedo en la última posición de la tabla con un total de dos puntos.

Sin embargo, no todo fue tan malo para el seleccionado juvenil, pues a pesar de que no paso de la primera fase, eso le basto a Henry Zambrano (delantero central de la selección), para llevarse el botín de oro. El costeño proveniente de Soledad Atlántico, apenas comenzaba a hacer parte del panorama futbolístico del país. En dicha época hacia parte del vestuario del Club Independiente Medellín. Con sus tres goles en el mundial Sub 20, no solo logró llevarse el premio al mayor goleador del torneo, sino también un tiquete hacia el América de Cali, equipo que haría oficial su contratación en 1994.

El mundial lo ganaría el seleccionado de Brasil imponiéndose 2-1 frente a la Selección de Ghana. Este torneo le dejo una lección muy importante al conjunto colombiano, pues a pesar de tener un mundial juvenil bastante malo, en términos de resultados y quedando último en su grupo, pudo destacarse con el goleador del torneo.