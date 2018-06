Jorge Almirón: “No corrimos riesgo, atacamos y defendimos bien”

En compromiso correspondiente a la vuelta de una de las dos semifinales la Liga Águila 2018-I, Atlético Nacional igualó 0-0 contra Atlético Huila, resultado que llevó a definir el clasificado desde el lanzamiento de penaltis, donde el equipo ‘verdolaga’ derrotó 4-2 al conjunto ‘opita’.

Luego de la clasificación a la final, el entrenador argentino, Jorge Almirón, dialogó con los medios de comunicación y sostuvo que está feliz por la manera en como el equipo afrontó el partido contra los dirigidos por Néstor Craviotto.

“Estoy muy contento por como jugó el equipo en un a instancia tan transcendental. Creo que merecimos ganar en el tiempo reglamentario. El arquero de ellos (Atlético Huila) fue la figura del partido, y sus compañeros que defendieron como pudieron. Hicimos un gran trabajo y merecimos un gol como mínimo para terminar bien tranquilos en los 90 minutos”, indicó el DT argentino.

Jorge, quien dirigirá su primera final en el fútbol profesional colombiano, ante la carencia de gol en el arco contrario, dijo que lo más fácil sería encontrar responsables, pero que la situación no es así, porque él se siente bien con los jugadores que lo han dado todo en la cancha.

“Yo puedo decir que me preocupa la falta de gol y buscar culpables, que sería lo más fácil para mí como entrenador, pero pasa todo lo contrario, yo me siento orgulloso por lo que hizo el equipo, generó muchas situaciones de gol, que a veces no entraron. No cuestiono nada”, explicó.

Almirón, quien hoy conocerá el rival de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, expresó que en el partido contra Atlético Huila el equipo expuso lo bien que se encuentra en estos momentos y las ganas de triunfar que tiene.

“Yo creo que el equipo demostró que está bien, muy enchufado y que quiere ganar, situación que ha demostrado en cada jugada. El fútbol es eso, cada jugada. No corrimos riesgo, atacamos y defendimos bien, y generamos muchas opciones de gol”, manifestó.

Para finalizar, Jorge Almirón señaló que está feliz y orgulloso de pertenecer a Atlético Nacional, continuando con el proceso deportivo que apenas está empezando con su orientación.