DIM - Tolima: Puntuaciones Medellín, semifinales vuelta Liga Águila

Google Plus

Desde las vía de los penales, el rojo paisa cayó eliminado frente al Deportes Tolima en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por Ismael Rescalvo empataron la serie con un gol de Leonardo Castro, anotación que les dio la victoria en los 90 minutos pero que finalmente no supieron ratificar en los cobros finales. Con este resultado el Deportes Tolima jugará la gran final de la Liga Águila frente Atlético Nacional mientras que el DIM cierra un semestre de altibajos en el balompié nacional.

A continuación está la lista de las puntuaciones de cada jugador del poderoso.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

David Gonzalez

6| El guardameta tuvo una actuación aceptable, en las ocasiones que fue exigido respondió de gran manera. En la vía de los penaltis no atajó ningún cobro.

Jesus David Murillo

6| El lateral derecho se vio aplicado en ciertos momentos del compromiso, aunque por su banda se vio un par de jugadas de ataque por parte del visitante, jugadas que no tuvieron gran trascendencia.

Hernán Pertuz

6| El zaguero central se comportó de buena manera durante el compromiso, se lo vio aportando desde su posición a la seguridad en la parte de atrás del equipo, no tuvo gran trascendencia.

Jorge Segura

6| El zaguero central igual que su compañero de posición no tuvieron gran trascendencia en el compromiso. Aportó al juego cuando fue necesario, así como también en el juego aéreo.

Elvis Mosquera

7| Jugador importante en el ataque del equipo, aportó con un espectacular centro en el gol de Leonardo Castro. Le brindó seguridad al equipo por su banda, aunque en un par de ocasiones el visitante atacó por ese sector.

Andres Ricaurte

7| Jugador fundamental en el esquema táctico del poderoso, se lo observó generando juego, buscando el balón y haciendo sociedades con sus compañeros en el ataque. Vale tener en cuenta que se ubicó en primera línea de volantes, posición que no le permite desplegarse en el ataque de gran manera.

Didier Moreno

8| De los mejores jugadores del partido, le brindó seguridad al equipo en marca y aportó su juego en la proyección del equipo al ataque.

Mauricio Gomez

4| Mal partido para el volante ofensivo del poderoso, se lo vio perdido en ataque y en marca, consecuencia de su poca continuidad en el equipo. No supo asociarse con sus compañeros a la hora del ataque.

Leonardo Castro

5| A Pesar de no estar en su posición natural, se lo observó luchando cada pelota y aportando al equipo desde la banda derecha. Marcó el gol con el cual el equipo forzó a los cobros desde el punto penal.

Daniel Cataño

7| El volante ofensivo tuvo buena actuación en el partido, generó juego junto a Ricaurte y remató con peligro en una ocasión. Fue el jugador de las ideas y el que buscó siempre dejar al centro delantero mano a mano con el guardameta del visitante.

Germán Cano

5| El goleador del equipo no tuvo mucho trabajo durante el partido, tuvo un par de opciones que no supo finiquitar frente al arquero rival. Tras el buen trabajo de los centrales del equipo visitante, no pudo brillar con luz propia en lo que es especialista, marcar goles.

Juan Fernando Caicedo

7| Le cambió la cara al equipo con su ingreso, fue un jugador que aportó de gran manera en el ataque, aguantando el balón y asociándose con Cano. Falló en un par de ocasiones donde estuvo mano a mano con el guardameta del Tolima.

Javier Calle

6| El volante ofensivo del poderoso ingresó con la misión de brindarle amplitud por las bandas al equipo, objetivo que cumplió de manera aceptable aunque no tuvo gran trascendencia en su momento.

Yulian Anchico

4| Ingresó con el objetivo de ser determinante en la vía de los penales, falló en su cobro y así se produjo la eliminación del equipo. No tuvo trascendencia en el compromiso.